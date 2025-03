Por qué la serie “Adolescencia” de Netflix está siendo aclamada como “lo más cercano a la perfección televisiva en décadas”

Los espectadores y los críticos elogiaron la impactante serie de Netflix “Adolescencia” y muchos la consideran ya un programa de televisión histórico.

La serie británica de cuatro episodios se lanzó la semana pasada y fue el programa más visto en la plataforma en todo el mundo durante el fin de semana.

Tom Peck del periódico Times, la describió como la “perfección total”, una opinión compartida por Lucy Mangan del The Guardian, quien dijo que era “lo más cercano a la perfección televisiva en décadas”.

Los fanáticos de la serie en las redes sociales incluyen al director estadounidense Paul Feig (quien dirigió, entre otras, la serie “Mad Men”), quien dijo que el primer episodio era “una de las mejores horas de televisión que he visto”, y al presentador británico Jeremy Clarkson, quien calificó el programa de “magistral”.

Stephen Graham es el creador de "Adolescencia" e interpreta al padre de Eddie

“Adolescencia” muestra las consecuencias del apuñalamiento de una adolescente, con un chico de 13 años de su escuela detenido por su asesinato.

Jamie, el joven sospechoso, es interpretado por el debutante Owen Cooper, y Stephen Graham da vida a su padre.

La historia arroja luz sobre el impacto corrosivo de las redes sociales y los influencers misóginos en algunos adolescentes.

Graham, creador de la serie, dijo que lo que le inspiró para hacerla fue ver dos informes separados de niños que apuñalaban a niñas hasta la muerte.

“Me pregunté qué estaría pasando en una sociedad donde este tipo de cosas se están volviendo algo habitual”, le dijo al programa The One Show de la BBC.

“No podía entenderlo. Así que quise echar un vistazo y tratar de arrojar luz sobre este asunto en particular”.

Ira masculina

El otro creador de la serie, el escritor Jack Thorne, dijo que querían “mirar a los ojos de la ira masculina”.

El personaje central había sido “adoctrinado por voces” como la de Andrew Tate, — el polémico influencer que se declara a sí mismo como misógino —, y “voces mucho más peligrosas que la de Andrew Tate”, dijo Thorne al programa Front Row de BBC Radio 4.

“Esta serie tiene la valentía de ir desgranando las capas y decir: ‘Hablemos de esto, porque todavía estamos lidiando con ello hoy día. Siguen apareciendo estos problemas en las noticias”, comentó a Today de Radio 4 la actriz Erin Doherty, quien da vida a una psicóloga infantil en “Adolescencia”.

“Así que de lo que podemos responsabilizarnos es de mantener el debate abierto, y ojalá lo consigamos. Creo que permite que padres, tías, tíos e incluso amigos participen en la conversación”, añadió.

Muchos espectadores destacaron, sobre todo, el tercer episodio, protagonizado por Erin Doherty como psicóloga infantil

Un plano secuencia

Otra cosa que caracteriza a esta serie es que cada episodio se filmó en una única toma ininterrumpida

En The Guardian, Mangan afirmó que sus logros técnicos “se ven acompañados de una serie de actuaciones dignas de premio y un guion que logra ser intensamente naturalista y enormemente evocador al mismo tiempo”.

Y añadió que “‘Adolecencia’ es una experiencia profundamente conmovedora y desgarradora”.

La reseña de Peck en The Times comienza: “¡Guau! ¡Guau! Me dan ganas de escribir la palabra ‘guau’ unas 700 veces más, seguida de ‘No te pierdas Adolescencia en Netflix’, y listo”.

La crítica de televisión del Telegraph, Anita Singh, escribió que verla “fue una experiencia devastadora” y agregó: “Es un drama tan silenciosamente devastador que no lo olvidaré por mucho tiempo”.

Singh dijo que la técnica de una sola toma “puede parecer un truco”, pero que las actuaciones son “fenomenales”.

Sobre Graham apuntó que es “el mejor actor de nuestros días”, pero “la actuación verdaderamente destacable” es la de Cooper, que “se mueve entre la vulnerabilidad, la ira, la valentía y el miedo. Lo que hace es asombroso”.

Actuaciones fantásticas

Por otra parte, Jake Kanter de Deadline, escribió: “‘Adolescencia’ es el drama televisivo de cuatro horas más impecable que he visto. Se te queda en la mente mucho después de que terminen los créditos. Una serie asombrosa”.

Alan Sepinwall de la revista Rolling Stone, dijo que era “una de las mejores cosas -y una de las primeras candidatas a lo mejor- que se verán en la pantalla chica este año”.

Margaret Lyons del New York Times, dijo que la serie es “un rico trabajo de crítica social”, y describió el episodio más destacado, el tercero, como “una de las horas de televisión más fascinantes que he visto en mucho tiempo”.

En el programa Must Watch de BBC Radio 5 Live, Hayley Campbell dijo que la serie no intenta resolver los problemas que plantea, pero que “los saca a relucir, los analiza. Se trata del auge de la misoginia, especialmente entre los jóvenes, provocado por personas como Andrew Tate, a quien se menciona, pero solo una vez. No se trata de él”.

“La serie trata más sobre el horror del poco control que tienes sobre tu hijo y lo que hace en su teléfono”.

Su colega, el crítico Scott Bryan añadió: “Las actuaciones son absolutamente fantásticas. Diría que es impecable. Sin embargo, creo que quien merece el mayor reconocimiento es Owen Cooper, de 15 años”.

Ian Youngs

