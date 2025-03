El particular detalle oculto en la serie Adolescencia que dejó a todos sin palabras

El pasado jueves 13 de marzo se estrenó, en Netflix, la miniserie llamada Adolescencia. La misma aborda, durante cuatro capítulos, la historia de un chico llamado Owen Cooper, de 13 años, acusado de asesinar a Katie, su compañera de escuela. Con una trama impactante, los directores apuntan a cómo las redes sociales y las plataformas digitales inciden de manera directa en los adolescentes.

Coproducida por Brad Pitt, la miniserie logró un fuerte impacto en los usuarios de Netflix, quienes quedaron absortos al ver cómo se desarrolla la historia. Mientras el inspector Luke Bascombe se encarga de recolectar las pruebas para determinar el culpable del asesinato, la trama esconde muchos detalles que hacen a la historia.

"Adolescencia", la miniserie de Netflix que coprodujo Brad Pitt (Fuente: Netflix)

Según detalló el medio The Mirror, en el último capítulo de la serie, donde Jamie finalmente admite el asesinato de su compañera de colegio, se escucha una emotiva versión del tema musical “Trough the eyes of child” (A través de los ojos de un niño, en castellano) de Aurora donde se escucha, por primera vez, la voz de Katie, interpretada por la actriz Emilia Holliday.

Cabe destacar que la victima aparece solamente en el primer capítulo de la miniserie, donde se la ve por las cámaras de seguridad en el momento previo a su asesinato por parte de Owen, quien la apuñaló hasta su muerte.

Adolescencia - Tráiler oficial Netflix

“No podía dejar de pensar en ella. Es absolutamente increíble“, explicó Philip Barantini, director de la serie, al medio Tudum, acerca del guion que le alcanzó Jack Thorne y lo impresionó por completo.

Dirigido por Barantini y escrita por Stephen Graham, el papel del acusado cobra una relevancia suprema. Al ser un niño de tan solo 13 años, tanto los familiares como los protagonistas quedan conmovidos ante tamaño asesinato. Cabe destacar que los cuatro capítulos de la serie son filmados en una toma continua, lo que quiere decir, en términos técnicos, que se pulsa el botón de grabar y no se detiene hasta el final de la hora. Este método requiere de mucha preparación y la intervención de profesionales capacitados para que cada toma tenga un riguroso seguimiento.

La miniserie adolescencia gira en torno al asesinato de un joven en una escuela secundaria británica (Foto: Netflix)

“Uno de nuestros objetivos era preguntarnos: ‘¿Qué les está pasando a los jóvenes hoy en día? ¿A qué presiones se enfrentan por parte de sus compañeros, de internet y de las redes sociales?’. Y esas presiones son tan difíciles para los jóvenes de aquí como para los de cualquier otra parte del mundo”, manifestó Graham, en diálogo con Netflix, para darle un marco más imponente a esta historia que no sucedió en la vida real, pero expone las consecuencias de estar mimetizado con el mundo virtual.

La sinopsis oficial de Adolescencia

“Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad”, reza la sinopsis oficial de esta producción que escaló rápidamente al Top 10 y está protagonizada por Owen Cooper como Jamie Miller; Stephen Graham como Eddie Miller; Ashley Walters, Erin Doherty y Faye Marsay, entre otros actores que le dan forma al guion.

LA NACION