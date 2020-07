Por qué se usa el nombre Karen para exponer a las mujeres racistas en EE.UU.

Un grupo de simpatizantes de Trump son enfrentados por manifestantes del movimiento Black Lives Matter Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 15:41

El fin de semana pasado una mujer publicó un video en el que se la ve derribando un exhibidor de barbijos en un Target en Arizona hasta que se le aproximan dos empleados.

"¡Dejan que todos los demás lo hagan!", dice la mujer, identificada como Melissa Rein Lively por The New York Post . "¿No puedo hacerlo porque soy una mujer rubia y blanca? ¿Porque estoy usando un Rolex de 40.000 dólares no tengo derecho?"

Rápidamente, la publicación se hizo viral bajo el hashtag #TargetKaren .

Pero Lively es tan solo una de las mujeres que fueron apodadas bajo el nombre " Karen" en las redes sociales en las últimas semanas luego de protagonizara escandalosos episodios en público, acciones racistas e incluso ataques a otros civiles.

Amy Cooper (#CentralParkKaren) fue la que dio origen a está última oleada de "Karens" el 25 de mayo -el mismo día en que George Floyd fue asesinado - cuando acusó falsamente a un hombre negro en el Central Park, en Nueva York, de amenazar su vida después de que él la filmara por no poner una correa a su perro.

Cooper, de 41 años, cuyas acciones quedaron registradas en un video que se volvió viral y fueron ampliamente criticadas como un ejemplo de racismo cotidiano , está acusada de presentar un informe falso, un delito menor de clase A castigado con hasta un año de cárcel.

Solo unos días después, otra mujer se volvió viral en Tik Tok por apoyarse sobre un automóvil en un estacionamiento para impedir que el conductor obtuviera el lugar que ella deseaba. Las redes sociales la clasificaron #ParkingLotKaren .

#CoughingKaren es el hashtag que recibió una mujer que fue filmada tosiendo intencionalmente a otro cliente que la señaló por no usar una máscara en un local de bagels en Nueva York en medio de la pandemia de coronavirus.

El mismo apodo fue utilizado para exponer a Debra Hunter, una mujer de 52 años que tosió en la cara de una paciente con cáncer en una tienda de decoración en Florida el 25 de junio, según dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville a First Coast News .

También fue muy madiático el caso de Amber Lynn Gilles, una mujer que intentó escrachar a un barista en un Starbucks de San Diego , luego de que el joven se negara a atenderla por no usar barbijo, una regla del establecimiento.

Sin embargo, su publicación falló cuando los usuarios la llamaron Karen y defendieron al barista, Lenin Gutiérrez. Como consecuencia de la injusticia, el joven recibió una propina de más de 32.000 dólares a partir de la creación de un tarro virtual en GoFundMe, la plataforma de recaudación de fondos.

El meme de "Karen", que se ha vuelto omnipresente en las redes sociales con el auge del movimiento Black Lives Matter , irrumpió en la escena en los últimos años para describir a las mujeres blancas petulantes que se cree que están actuando de manera inapropiada o grosera. Ahora también se utiliza para señalar a las mujeres racistas que acusan falsamente a las personas afroamericanas.

"Por lo general, se usa como peyorativo para las mujeres blancas de mediana edad", dijo a Business Insider Matt Schimkowitz, editor de Know Your Meme, la enciclopedia de memes en línea. "Es casi como si tuvieran un derecho, en el que de alguna manera están expresando su privilegio sobre otro", explicó.

El corte de pelo "quiero hablar con el supervisor"

Antes de que el nombre "Karen" se volviera popular en las redes sociales, a este tipo de mujeres se las asociaba a un corte de pelo específico, que dio lugar a un meme anterior: el corte de pelo "quiero hablar con el supervisor" .

Corto, puntiagudo y con un largo flequillo hacia el costado . El medio Vice escribió un artículo en 2018 sobre este "corte de cabello a menudo difamado" que "se ridiculiza injustamente como feo y fuera de lugar".

Pero según Know Your Meme, la broma se publicó por primera vez en Reddit en 2014 y comenzó a popularizarse entre 2016 y 2017. "Es muy fácil de reconocer, lo cual sirve para crear el meme", dijo Schimkowitz a Business Insider , al explicar que las imágenes del corte de pelo finalmente ayudaron a contribuir a la construcción del personaje de Karen .

Pero el origen del uso del nombre Karen de manera despectiva es difícil de señalar. La teoría más "convincente" es que el personaje se originó en un especial del comediante norteamericano Dane Cook que se emitió en 2005 . "Cada grupo tiene una Karen y cuando ella no está cerca dicen: 'Dios, ¡ Karen es tan tonta!'", dijo Cook como parte de su acto.

Sin embargo, la película Mean Girls ( Chicas Pesada s en español) protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, que se estrenó en 2004, había llamado Karen Smith al personaje cómico interpretado por Amanda Seyfried: una adolescente blanca, rubia y tonta.

De cualquier manera, el meme de Karen no se haría popular hasta una década después. El subreddit "FuckYouKaren" se creó en 2017, según Know Your Meme, y ha acumulado más de 600.000 miembros . La descripción de la página dice que está "dedicada al odio a Karen" y su foto de perfil es la de la personalidad de televisión norteamericana Kate Gosselin.

La definición del Diccionario Urbano de Karen apareció por primera vez en marzo de 2018. " El nombre estereotípico asociado con mujeres blancas de mediana edad groseras, desagradables e insufribles" , dice la definición.

Aunque Karen se ha vuelto extremadamente popular en las últimas semanas, hay una amplia gama de nombres que se utilizan para describir a este estereotipo de mujer. En mayo de 2018, una mujer llamada Jennifer Schulte, en Oakland, California, se ganó el apodo de "Barbecue Becky" por llamar a la policía sin justificación cuando dos hombres negros hacían un asado en la zona de parrillas designada del lago Merritt.

Del mismo modo, los apodos "Permit Patty" y "Cornerstore Caroline" también se han dado a otras mujeres blancas que han acusado falsamente ante la policía a personas afroamericanas.

Alison Ettel ("Permit Patty") fue captada en 2018 por una cámara mientras amenazaba a una niña afroamericana de 8 años con llamar a la policía mientras vendía agua a los transeúntes cerca de AT&T Park, en San Francisco.