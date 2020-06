EE.UU.: Convertido en símbolo mundial, George Floyd es enterrado en Houston

Malasia Hammond, de 19 años, coloca flores en un mural conmemorativo para George Floyd en la esquina de Chicago Avenue y 38th Street en Minneapolis Fuente: AP - Crédito: John Minchillo

WASHINGTON.- Dos semanas atrás, George Floyd era un hombre desconocido. Hoy, Floyd será enterrado junto a su madre devenido en un símbolo mundial .

Floyd, de 46 años, fue asesinado en la noche del lunes 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, al ser arrestado por cuatro policías. Tras ser sacado de su vehículo y esposado, Floyd fue forzado a acostarse boca abajo al lado de un patrullero y uno de los policías, Derek Chauvin , lo asfixió al colocar una de sus rodillas en su cuello durante ocho minutos y 46 segundos. Durante eso minutos, Floyd gritó por su madre y dijo, varias veces: "¡No puedo respirar" . Floyd fue declarado muerto en el hospital.

El asesinato de Floyd desató una ola de protestas contra la injusticia racial que comenzó en Minneapolis, se propagó luego al resto de Estados Unidos y terminó por cruzar el Atlántico y la frontera sur del país, hacia Europa y América latina. Su nombre quedó en el historial de otros casos de brutalidad policial , como Eric Garner, Breonna Taylor o Michael Brown, que le dieron vida e impulso al movimiento Black Lives Matter .

Una niña usa una máscara facial durante un mitin de Black Lives Matter en Parliament Square, en Londres, el sábado 6 de junio de 2020, mientras protestan contra el asesinato de George Floyd por agentes de policía en Minneapolis, EE. UU. Fuente: AP

Muchos en Estados Unidos regresan a 1968 , luego del asesinato de Martin Luther King Jr. , para encontrar un estallido social similar al que provocó la muerte de Floyd.

En Houston, bajo un sol abrasador, miles de personas se acercaron ayer al funeral público de Floyd, quien yacía en un ataúd dorado abierto , vestido con un traje marrón. Hoy, el funeral será privado, la última despedida de familiares y amigos a un hombre.

Floyd era un "gigante bueno", describió su hermano, Philonise Floyd. "¡Conseguiremos justicia!" , dijo entre lágrimas antes de la ceremonia en Houston.

Un hombre se arrodilla frente a una bandera estadounidense en un monumento a George Floyd el 7 de junio de 2020 en Minneapolis, Minnesota Fuente: AFP

Con un físico imponente de 1,93 metro de altura, era amante de los deportes y soñaba con estadios repletos. "George me miró y me dijo: 'Quiero tocar el mundo'", le recordó al New York Times Jonathan Veal, de 45 años, en sus años de secundario. En los 90 se sumó al circuito subterráneo de hip-hop, donde era conocido como "Big Floyd" .

Tuvo también un pasado complicado con las drogas y el crimen. Dejó la universidad y a comienzos de la década de 2000 fue condenado por robo a mano armada y debió cumplir una condena de cuatro años .

Luego de cumplir su condena en prisión, Floyd se volcó a la religión y se mudó a Minneapolis en busca de un empleo estable y una vida normal. Floyd manejaba un camión para Salvation Army y trabajaba como portero en un bar. Su maestra de segundo grado, Waynel Sexton, dijo a la agencia AFP que Floyd soñaba con convertirse en juez de la Suprema Corte , según un texto que escribió cuando tenía unos 7 años.