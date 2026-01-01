Qué Mundiales se juegan en 2026: una por una, las citas más importantes del deporte

El 2026 es un año en el que habrá 40 Mundiales, algunos de un mismo deporte pero de diferentes disciplinas o para distintas ramas. En ese contexto, los fanáticos de cada uno de los países, especialmente los argentinos, se preparan para alentar a los suyos y soñar con llegar a lo más alto.

El más trascendente y esperado es el de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey después de 104 partidos. La gran cantidad de juegos obedece a que participarán 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete citas ecuménicas hasta Qatar 2022. La selección argentina, muy probablemente otra vez liderada por Lionel Messi (sería su última Copa del Mundo, aunque aún no oficilizó su presencia), llega como campeona defensora del título.

Lionel Messi jugará su sexto Mundial con la selección argentina en Estados Unidos-México-Canadá 2026 AP Photo/Gustavo Garello - AP�

Dos copas más en las que también habrá presencia albiceleste es en las de hockey femenino y masculino con Las Leonas y Los Leones, respectivamente. Ambos torneos se jugarán en simultáneo en la segunda parte de agosto en Países Bajos y Bélgica. Allí, el equipo de mujeres intentará llegar a la definición como lo hizo en 2022, pero esta vez quedarse con el ansiado trofeo que entonces le fue esquivo a manos de la Naranja, mejor del mundo desde hace largo rato.

El ciclismo tendrá Mundial en seis modalidades -BMX, Grava, Montaña, Pista, Ruta y Urbano- y la gimnasia, en tres -Artística, Trampolín y Rítmica- al igual que el canotaje -Aguas Tranquilas, Eslalon y Maratón-. El resto de las disciplinas con competencia internacional serán el Tiro, Triatlón, Judo, Lucha, Esgrima, Halterofilia, Deportes Ecuestres, Polo y Remo. Cabe resaltar que hay deportes en los que el Mundial se repite temporada a temporada y, por ello, es que existen actividades estuvieron en 2025 y habrá más en 2026.

Los Leones tendrán Mundial en simultáneo con Las Leonas, en Países Bajos y Bélgica Confederación Argentina de Hockey

Por último, el básquet femenino tendrá su torneo en Berlín, Alemania, y marcará el camino para que en 2027 la rama masculina compita en Qatar. El Mundial de Básquetbol de varones coincidió con el de fútbol hasta 2014 inclusive, pero la siguiente edición fue en 2019 en China para que no coincidan en el calendario con el deporte más popular y no quede tras esas sombras.

Mundiales en 2026