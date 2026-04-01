Un analista internacional aseguró que EE.UU. no tiene un foco claro en la guerra, ni sabe cuál es su “plan de salida”

Ante las últimas declaraciones desde la Casa Blanca, Andrés Repetto analizó en diálogo con LN+, el posicionamiento de Donald Trump en la guerra de Medio Oriente
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A más de un mes del inicio del conflicto en Medio Oriente y en un escenario de versiones cruzadas, Irán lanzó un nuevo ataque contra Israel. Ante esta escalada, Andrés Repetto analizó en LA NACION+, el impacto del bombardeo y las recientes comunicaciones desde la Casa Blanca.
“Esto está aconteciendo después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que más de la mitad de los objetivos militares contra Irán ya fueron alcanzados. Después el gobierno israelí aclaró que esto no significa una cuestión de mitad de tiempo, están hablando de que la guerra para Israel contra Irán va a continuar”, sostuvo.
La postura de Donald Trump en la guerra
Desde Washington, el mandatario estadounidense sostuvo que mantiene conversaciones con el régimen iraní para poner fin a sus nuestras operaciones militares y alertó: “Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos, la isla isla de Kharg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras que deliberadamente aún no hemos tocado".
Frente a estas declaraciones, el analista internacional remarcó las contradicciones de Donald Trump: “Una línea contradice a la otra, pero ese es Donald Trump”.
“Al Wall Street Journal, le habría dicho a su equipo cercano que podría terminar la guerra sin siquiera reabrir el estrecho de ormuz. Cualquiera de nosotros que estuviese en esa condición nos pedirían algún tipo de examen médico, es el comandante en jefe de los Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos y dice lo que le parece que tiene que decir.
Al ser consultado por los próximos pasos de los Estados Unidos, remarcó: “Estados Unidos claramente no tiene un foco de lo que quiere, y cuál es su plan de salida, y cuál es el resumen de su palabra victoria” y diferenció esta postura ante la de NeTanyahu: “Israel claramente tiene un foco mucho más claro, mucho más preciso de lo que quiere en este conflicto y de lo que está buscando“
“Estados Unidos no, a menos que, estas serían las tropas que pueden desembarcar en cualquier momento desde el aire”, concluyó
Las declaraciones cruzadas en medio del conflicto
En medio de las acusaciones cruzadas por un posible cambio de régimen en Irán, Repetto sostuvo: “No hay cambio de régimen, de hecho su asesora de Seguridad Nacional dijo que el régimen sigue intacto, pero no es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos contradice lo que dicen incluso sus servicios de inteligencia“.
“Pero esto que nos pasa a nosotros de tratar de descifrar lo indescifrable, porque alguna vez el presidente en campaña dijo, “ni yo sé lo que voy a decir al segundosiguiente”, le pasó o le pasa a nuestros colegas”, analizó.
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