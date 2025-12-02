Prada anunció la compra de Versace por casi US$1400 millones

MILÁN (AP).- El Grupo Prada anunció este martes que compró oficialmente a su rival de moda en Milán, Versace, en un acuerdo de 1250 millones de euros (casi US$1400 millones) que coloca a la casa de moda conocida por sus siluetas sensuales bajo el mismo techo que la estética del “chic feo” de Prada y el atractivo juvenil de Miu Miu.

Se espera que el anticipado acuerdo relance la fortuna de Versace, después de un rendimiento mediocre tras la pandemia como parte del grupo de lujo estadounidense Capri Holdings. Prada dijo en un comunicado de una línea que la adquisición se completó tras recibir todas las autorizaciones regulatorias.

Prada busca expandirse, tras haber desafiado una desaceleración de la demanda de lujo, mientras que Versace ha estado operando con pérdidas.La fusión refuerza la posición de Italia en un sector del lujo liderado por conglomerados franceses.La unión de las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con más de 6000 millones de euros de ingresos, lo que le permitirácompetir con otro gigantes del sector, como los franceses LVMH y Kering.

El futuro de Versace

El heredero de Prada, Lorenzo Bertelli, dirigirá la próxima fase de Versace como presidente ejecutivo, además de sus funciones como director de marketing del grupo y jefe de sostenibilidad.

El hijo de la codirectora creativa Miuccia Prada y del veterano presidente del Grupo Prada, Patrizio Bertelli, sostuvo que no espera realizar cambios ejecutivos rápidos en Versace. Pero Bertelli señaló que la empresa, que se encuentra entre las 10 marcas más reconocidas del mundo, estuvo rindiendo por debajo de su potencial en el mercado.

Prada subrayó que la marca Versace, con 47 años de historia, ofrece un “significativo potencial de crecimiento no explotado”.

ARCHIVO - La actriz y cantante Jennifer Lopez y la diseñadora Donatella Versace al final del desfile de Versace en Milán, Italia, el viernes 20 de septiembre de 2019. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) Luca Bruno - AP

Versace emprendió un relanzamiento creativo bajo un nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentó su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre. Anteriormente había sido jefe de diseño en Miu Miu, pero su traslado a Versace no estuvo relacionado con el acuerdo de Prada, según aseguraron los ejecutivos.

Capri Holdings, que posee Michael Kors y Jimmy Choo, pagó US$2000 millones por Versace en 2018, pero tuvo problemas por posicionar el perfil audaz de Versace en la reciente era del “lujo silencioso”.

Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings de 5200 millones de euros en 2024. Una presentación para analistas sobre el acuerdo de Prada indicó que Versace representaría el 13% de los ingresos pro forma del Grupo Prada, con Miu Miu alcanzando el 22% y Prada el 64%. El Grupo Prada reportó un aumento del 17% en los ingresos a 5400 millones de euros el año pasado.

Fabricación interna de Prada

El Grupo Prada ya comenzó los preparativos para incorporar a su rival de la misma ciudad, Versace, en su sistema de fabricación italiano, un motivo de orgullo para el grupo.

“Hacer un bolso para una marca u otra, el conocimiento es el mismo”, dijo Bertelli a los periodistas la semana pasada en la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci, que ya fabrica bolsos para las marcas Prada y Miu Miu y pronto añadirá Versace.

Prada

El Grupo Prada invirtió 60 millones de euros en su cadena de suministro este año, incluyendo una nueva fábrica de artículos de cuero cerca de Siena, una nueva fábrica de prendas de punto cerca de Perugia, así como el aumento de la producción en su fábrica de calzado de Church’s en Reino Unido y la expansión de otra fábrica toscana. Esto se suma a 200 millones de euros en inversiones de 2019 a 2024.

Los esfuerzos de Prada incluyen una academia que ya formó a unos 570 nuevos artesanos en los últimos 25 años en una academia de formación interna que opera en las regiones de Toscana, Marche, Veneto y Umbría.

El año pasado, Prada contrató al 70% de los 120 artesanos que se formaron en la academia. El número de aprendices aumentó un 28% a 152 este año.