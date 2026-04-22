Precio del petróleo hoy: a cuánto cotiza el Brent tras la extensión del alto el fuego anunciada por Donald Trump

Los precios del crudo volvieron a subir este miércoles después de que se reportaran ataques con armas de fuego contra al menos tres buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

La escalada bélica ocurrió pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del martes una extensión indefinida del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pocas horas antes de su vencimiento.

El valor del barril de Brent del mar del Norte para junio, la referencia mundial, subió un 3,48%, hasta alcanzar los US$101,91. Es la primera vez en más de dos semanas que cierra por encima de los US$100.

En tanto, su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, llegó hasta US$92,96.

Pese a haber bajado desde sus máximos de marzo, los precios del petróleo se mantienen significativamente por encima de los niveles previos al conflicto, una tendencia que preocupa a los inversores ante el temor de que los altos costos energéticos aceleren la inflación y obliguen a mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo.

La tregua indefinida entre Estados Unidos e Irán inquieta a los mercados CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por otro lado, los anuncios de Trump de un alto al fuego no lograron destrabar las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, una parálisis que mantiene la tensión en el estrecho de Ormuz, el punto clave por donde transitaba una quinta parte de la producción mundial de crudo.

Irán

Teherán descartó reabrir el paso mientras persista el bloqueo estadounidense a sus puertos; de hecho, la Marina de la Guardia Revolucionaria incautó por ‘violaciones marítimas” dos buques que intentaron cruzar el paso.

“Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante el bloqueo marítimo y el secuestro de la economía mundial”, escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en la red social X.

Y añadió: “Abrir el estrecho de Ormuz es imposible con una violación flagrante. No lograron sus objetivos con la agresión militar, ni los lograrán con la intimidación. La única salida es el reconocimiento de los derechos de la nación iraní”.

Antes de la guerra transitaba por el Estrecho de Ormuz una quinta parte de la producción mundial de crudo Rafiq Maqbool - AP

Ante este escenario, Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, señaló a AFP que “la escasez en particular de combustible para aviación se agrava”.

Mientras tanto, el diálogo sigue estancado: ninguna de las partes asistió a las recientes conversaciones de paz en Pakistán.

Sin embargo, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, según informó The New York Post. “¡Es posible!”, aseguró el mandatario.

Incluso si el estrecho de Ormuz se reabriera rápidamente, el Pentágono estima que podrían ser necesarios seis meses para desminar las aguas del estrecho y restablecer el tráfico marítimo a los niveles previos al conflicto.

Con información de AFP