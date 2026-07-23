Zapatero habló por primera vez de las joyas millonarias de su despacho y negó haber intervenido en Plus Ultra

MADRID.– En su primera entrevista tras ser imputado por liderar una presunta trama de tráfico de influencias, el expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero negó haber tenido cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y aseguró que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de su despacho fueron un “regalo de cortesía personal” de un país cuyo nombre no quiso revelar.

“Estaban ahí, fue fruto de un regalo de cortesía personal de hace mucho tiempo”, afirmó Zapatero durante una entrevista concedida al programa Mañaneros de la televisión pública española (TVE).

ÚLTIMA HORA 🔴



Zapatero dice que las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho son "un regalo de cortesía de hace muchos años" y que no tienen "ni uso ni destino" https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/tJKgkzbFVs — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 23, 2026

Según explicó, las joyas no tenían “ningún afán patrimonial” y aseguró que serán sometidas a un nuevo peritaje porque no está de acuerdo con la tasación incorporada al sumario.

“Ni podíamos imaginar ese valor”, sostuvo el exmandatario.

Al declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 18 de junio, Zapatero afirmó que en un plazo de 10 días habría informado sobre el origen de las joyas.

Las joyas recuperadas de la caja fuerte de Zapatero

Según publicó El País, la investigación mantiene abierta una línea separada por las joyas, que fueron incautadas durante el registro realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que los investigadores valoraron en más de 1,3 millones de euros.

Ante la pregunta de si había sido un error aceptar ese regalo, Zapatero respondió: “Puede ser”.

El caso Plus Ultra

El principal eje de la entrevista, no obstante, fue el caso Plus Ultra, una aerolínea beneficiada en 2021 por un préstamo de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) –gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)–, creado para asistir a empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

“No participé, no hablé con nadie de la SEPI ni del Gobierno”, afirmó Zapatero en su presentación. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra”, insistió durante la entrevista con TVE.

Zapatero hablando con periodistas en La Paz, Bolivia Juan Karita - AP

La causa judicial sostiene que el expresidente habría liderado “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias” que habría desembocado en la concesión de la ayuda pública a la aerolínea. La investigación se centra en los vínculos entre Zapatero, su amigo de larga data Julio Martínez Martínez –administrador de la consultora Análisis Relevante– y los responsables de Plus Ultra.

La declaración pública del exjefe del Gobierno español llega después de que esta semana varios investigados modificaran su estrategia de defensa y aportaran información que parecería comprometer a Zapatero.

Martínez Martínez afirmó en un escrito remitido al juez Calama que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones vinculadas al rescate.

Pedro Sánchez sonríe junto a Zapatero durante el 41° Congreso del Partido Socialista Obrero Español, en el Palacio de Exposiciones de Sevilla CRISTINA QUICLER - AFP

También los directivos de Plus Ultra, entre ellos su presidente, Julio Martínez Sola, y su director financiero, Roberto Roselli, ratificaron la veracidad de mensajes intercambiados con el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la compañía, en los que aparecen referencias al expresidente.

Según publicó El País, en uno de los mensajes de 2020 aparece la frase “nuestro pana [amigo] Zapatero detrás”, mientras que en otro intercambio se menciona que el denominado “Grupo Zapatero” ya estaba trabajando sobre la ayuda estatal. Los directivos aseguraron que esas conversaciones reflejan fielmente lo ocurrido.

Zapatero llega para asistir a un acto de homenaje de Estado a las víctimas de las inundaciones en Valencia OSCAR DEL POZO - AFP

En los escritos presentados ante la justicia, tanto Martínez Sola como Roselli sostuvieron que durante el intercambio “tuvieron plena conciencia de que el señor Martínez Martínez y el señor Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar”.

Zapatero rechazó esas acusaciones y atribuyó las declaraciones de Martínez Martínez a una estrategia de defensa. “Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”, afirmó.

“Me defiendo y reitero las afirmaciones sobre mi ningún papel en el rescate de Plus Ultra”, agregó el expresidente.

Sociedad offshore y el rol de sus hijas

Durante la entrevista, el expresidente también negó haber creado una estructura empresarial para ocultar ingresos o haber utilizado a sus hijas como testaferros.

Los investigadores sospechan que los pagos realizados por Análisis Relevante a la empresa de sus hijas, Whatthefav, por trabajos de maquetación de informes podrían haber sido una vía para desviar dinero hacia Zapatero mediante conceptos ficticios.

Según El País, la compañía habría recibido unos 3000 euros mensuales por esos servicios.

Alba y Laura, las hijas de Zapatero

“Lo que me faltaba es que por mi cabeza hubiera pasado que mis hijas fueran testaferros de algo”, respondió Zapatero, quien aseguró que ambas presentarán “todos los contratos y trabajos” realizados para la consultora.

El exmandatario insistió en que actuó únicamente como consultor externo y negó haber utilizado de manera irregular sus contactos políticos. “Todo mi trabajo fue de asesoría, de asesoramiento. Nunca ni tuve intención ni participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ningún cliente”, sostuvo Zapatero.

Continúa la investigación

La investigación de la Audiencia Nacional continúa centrada en determinar si existió una red de influencias para facilitar el acceso de Plus Ultra a la ayuda pública durante la pandemia y si parte del dinero obtenido terminó beneficiando a personas vinculadas con Zapatero.

Zapatero durante la presentación de un libro en el Círculo de Bellas Artes en Madrid

Según El País, la Fiscalía Anticorrupción no considera necesario por ahora volver a citar al expresidente, salvo que aparezcan nuevos elementos que impliquen nuevos delitos. El juez Calama aún debe avanzar con las declaraciones de otros imputados, entre ellos las hijas del exmandatario y su secretaria.

Zapatero, que gobernó España entre 2004 y 2011, defendió durante toda la entrevista su inocencia y aseguró que las acusaciones en su contra deberán ser demostradas. “Las acusaciones hay que probarlas”, afirmó el exmandatario.

Agencia ANSA y diario El País