Netanyahu acusó a España de “hostilidad” y la excluyó del mecanismo de vigilancia de la tregua en Gaza

JERUSALÉN.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó el viernes a España de librar “una guerra diplomática” y de “hostilidad” hacia Israel y excluyó al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



1/4 pic.twitter.com/c95fTDNXkW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026

España ha “optado repetidamente por oponerse a Israel. Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios" en el “futuro de la región”, declaró el premier israelí en un mensaje de vídeo.

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, continuó Netanyahu.

El mandatario israelí dijo que España ha “difamado” a los militares israelíes, parte de, insistió Netanyahu, el “Ejército más moral del mundo”.

Netanyahu durante una conferencia de prensa en Jerusalén Ronen Zvulun - Pool Reuters

Como consecuencia, el premier israelí decidió excluir a los representantes españoles del centro creado para supervisar el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza.

“He ordenado hoy la expulsión de los representantes de España del centro de coordinación de Kiryat Gat“, dijo.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), situado en Kiryat Gat, está integrado por militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que participan en reuniones sobre temas de seguridad y humanitarios en Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez THOMAS COEX - AFP

Poco antes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó directamente al gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, de tomar partido en contra de su país.

“El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan extremo que ha perdido toda capacidad para actuar de manera constructiva en la aplicación del plan de paz del presidente [norteamericano Donald] Trump en el CMCC", dijo el canciller, Gideon Saar, en un comunicado.

Las relaciones entre Israel y España se deterioraron desde que Madrid reconoció un Estado palestino en 2024.

Trump saluda a Netanyahu al final de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago Alex Brandon - AP

Ambos países han retirado a sus embajadores.

Por su parte, y en medio de la crisis de la OTAN desatada por las amenazas de Trump de abandonar la alianza estratégica, Sánchez dijo que Madrid está dispuesta a avanzar hacia un Ejército europeo común “mañana mismo”.

“Nosotros estamos listos para avanzar en un Ejército europeo común. No en 10 años, no en 2 años. Sino ya, mañana mismo”, declaró el mandatario español en un acto celebrado en Barcelona el viernes.

Críticas españolas a Israel

Sánchez ha sido uno de los críticos más contundentes de la guerra de Israel en Gaza, que estalló después de que Hamas atacara territorio israelí el 7 de octubre de 2023. El mandatario español también se opuso a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Saar ya había acusado previamente al gobierno español de “ponerse del lado de los tiranos” por oponerse a los ataques norteamericanos e israelíes contra Teherán. También acusó a España de ser “cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra” tras reconocer el Estado palestino.

Humo se eleva desde los lugares alcanzados por ataques aéreos israelíes en Beirut ANWAR AMRO - AFP

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, criticó a Israel por su guerra en el Líbano, que ha continuado tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El gobierno israelí insiste en que dicha tregua no afecta a su guerra con el grupo terrorista libanés Hezbollah, apoyado por Teherán.

Humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad costera sureña libanesa de Tyre KAWNAT HAJU - AFP

El "Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia, la violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, por parte de Israel", sentenció Albares.

España no estableció relaciones diplomáticas con Israel hasta 1986, después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Bajo el régimen del dictador, España evitó reconocer a Israel y mantuvo lazos diplomáticos más estrechos con los Estados árabes.

Agencias AFP y Reuters