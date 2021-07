Protestas en Cuba: el presidente Miguel Díaz-Canel denuncia “terrorismo mediático” y dice que publican fotos de la Argentina como si fuera la isla

LA HABANA (AFP).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, volvió a hablar ayer, en el tercer día de protestas en la nación caribeña en contra de su gobierno, y no solo insistió en que Estados Unidos está detrás de las manifestaciones sino que aseguró que se trata de una operación de “terrorismo mediático” en que a través de redes sociales se cuenta una realidad que no es: se muestra a seguidores de su gestión como si fueran opositores y hasta se postean imágenes de marchas en la Argentina o en Egipto como si fueran locales.

“El objetivo al que está apostando el enemigo es crear intranquilidad social, incertidumbre. La campaña que hay en las redes sociales es una campaña irritante, totalmente mentirosa, calumniosa”, dijo desde el Palacio de la Revolución el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la república.

Tras ello Díaz-Canel afirmó que se trata de “terrorismo mediático” y dio su visión de lo que sucede: “No nos dejemos intoxicar por las redes sociales, porque ahí lo que pretenden construir es una realidad que no es la que estamos viviendo. Han construido la realidad de una Cuba desordenada, ingobernable, que está de estallido en estallido; y han sido tan cínicos, tan mentirosos, son tan débiles de mente, que no pueden exponer un argumento con seriedad, que ridículamente han acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y que no son de ellos”.

De acuerdo con lo publicado por el portal de Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el mandatario afirmó que “han usado las propias manifestaciones de apoyo a la revolución” como si fueran actos públicos en contra. Además dijo que se tomaron “vistas, fotografías, momentos de otros países, de otras latitudes que no tienen nada que ver con Cuba”.

“Han tomado una foto de Egipto, de una manifestación en Egipto, para decir que es una manifestación en el Malecón. Tomaron los festejos de Argentina como parte del triunfo de la copa de fútbol, con la cual Cuba también está contenta, y la han puesto también como manifestaciones. Es tan ridículo”, agregó.

Por último, insistió en que lo que sucede es parte de una operación extranjera para alterar los ánimos en el país, para negar los logros de Cuba y aseguró: “Estamos dando la información transparente de lo que está pasando y también la información, muy transparente, de lo que no está pasando y que ellos quieren que pase. Porque en todo este montaje, ¿a qué están tratando de alentar? A que no haya tranquilidad ciudadana. Ellos saben que ese es uno de los patrimonios de la Revolución, esa es una de las cosas que más aprecia un extranjero cuando viene a Cuba, un turista, los propios diplomáticos que nos visitan, las personas que visitan nuestro país, y además es una conquista de nuestro pueblo, es la manera en que nosotros vivimos, sin ninguna expresión de odio”.

El descontento en las calles

Un hombre murió y más de un centenar de personas permanecen detenidas en Cuba, mientras internet sigue cortado tres días después de las protestas contra el gobierno. La víctima, de 36 años, falleció cuando participaba el lunes en una protesta en la periferia de La Habana, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. El Ministerio del Interior dijo que “lamenta el fallecimiento”.

Hartos de la crisis económica, empeorada por la escasez de alimentos y medicinas, así como de los cortes de electricidad durante varias horas al día, miles de cubanos salieron espontáneamente a la calle el domingo en decenas de ciudades del país, al grito de “Tenemos hambre”, “Libertad” y “Abajo la dictadura”.

Se trató de una movilización sin precedentes en Cuba, donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del Partido Comunista.

Desde entonces la gente, como puede, permanece en las calles mientras desde el gobierno intentan negar que se trate de un estallido social y afirman que es Estados Unidos quien está interesado en generar disturbios en la nación.

