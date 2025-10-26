Putin afirma que Rusia ahora tiene un misil de propulsión nuclear

MOSCÚ.– Rusia probó con éxito su misil Burevestnik, con capacidad y propulsión nuclear, y se está preparando para desplegarlo, anunció el presidente Vladimir Putin, en un mensaje directo a Occidente después de que fracasaran los planes para una cumbre con su par norteamericano, Donald Trump.

Como el arma funciona con energía nuclear, puede volar durante mucho más tiempo que otros misiles y, según el Kremlin, es capaz de evadir los sistemas de defensa antimisilísticos.

“Este es un producto único que nadie en el mundo posee”, declaró Putin durante una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, y otros comandantes militares, según un video publicado por el Kremlin.

el presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante su visita a uno de los puestos de mando del Grupo Conjunto de Fuerzas Armadas Russian Presidential Press/AP - Russian Presidential Press Offic

“Necesitamos identificar posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para el despliegue de esta arma en nuestras Fuerzas Armadas”, continuó Putin.

Putin, vestido con uniforme militar, escuchó a Gerasimov anunciar que la prueba se había realizado el martes pasado y que el misil había permanecido en vuelo durante 15 horas y había recorrido unos 14.000 kilómetros.

Gerasimov también indicó que se habían realizado lanzamientos de entrenamiento de combate de los misiles balísticos intercontinentales Yars y Sineva y de dos misiles crucero Kh-102, lo que, según Putin, “confirmó una vez más la fiabilidad del escudo nuclear ruso”.

El Burevestnik, también conocido como SSC-X-9 Skyfall, recibe su nombre del paíño, un ave que algunos creen que presagia tormentas. El arma lleva muchos años en desarrollo y los analistas afirman que su exitosa prueba no es una sorpresa. Aun así, es motivo de preocupación, según Jeffrey Lewis, experto en no proliferación nuclear del Middlebury College.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ingresa al salón en donde hizo el anuncio Russian Presidential Press/AP - Russian Presidential Press Offic

“Es un pequeño Chernobyl volador”, dijo, refiriéndose a la antigua central nuclear de Ucrania que se convirtió en sinónimo de desastre nuclear después de explotar en 1986.

“Este es un mal desarrollo”, añadió Lewis. “Es otra arma de ciencia ficción que resultará desestabilizadora y difícil de abordar en el ámbito del control de armamentos”.

Moscú comenzó a desarrollar sistemas de defensa antimisiles a principios de la década de 2000, después de que el presidente George W. Bush se retirara del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, afirmó Lewis. Cuando Rusia anunció el Burevestnik en 2018, Putin lo presentó como una respuesta a los esfuerzos de Estados Unidos por construir escudos de defensa antimisiles integrales.

Moscú comenzó a desarrollar sistemas de defensa antimisiles a principios de la década de 2000 Russian Presidential Press/AP - Russian Presidential Press Offic

Trump ha hablado con frecuencia del desarrollo de un escudo que él llama la “Cúpula Dorada”, que, según él, haría a Estados Unidos inmune a los ataques con misiles. El Burevestnik está diseñado para evadir un sistema similar a la Cúpula Dorada.

En esta imagen tomada de un video difundido por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Rusia el domingo 26 de octubre de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin habla durante una visita a uno de los puestos de mando del Grupo Conjunto de Fuerzas Russian Presidential Press Offic

“El proyecto Golden Dome de Estados Unidos y, en general, los proyectos de desarrollo de defensa antimisiles se encuentran entre los principales impulsores de la participación en proyectos tan costosos y aparentemente excesivos”, dijo Dimitri Stefanovich, investigador con sede en Moscú del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales.

El anuncio de Putin constituye su primera muestra seria de poder nuclear desde que Trump regresó al poder en enero, dijo Hanna Notte del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

En noviembre pasado, Rusia desplegó un misil Oreshnik con capacidad nuclear en el campo de batalla de Ucrania. Casi al mismo tiempo, el Kremlin redujo el umbral para el uso de armas nucleares.

Desde entonces, Moscú se ha centrado en utilizar “amenazas híbridas” contra países europeos, como invadir el espacio aéreo de la OTAN, afirmó Notte.

Esta medida, dijo, estaba más dirigida contra Washington.

En agosto pasado, varios observadores observaron actividad en un campo de pruebas ruso situado muy por encima del Círculo Polar Ártico, mientras Putin se preparaba para viajar a Anchorage para reunirse con Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

La actividad fue muy notable durante agosto y septiembre, y algunas pruebas que podrían haberse realizado durante ese periodo resultaron infructuosas, afirmó Lewis.

El anuncio del domingo sobre la exitosa prueba se produjo semanas después de que la administración Trump levantara las restricciones al uso por parte de Ucrania de armas occidentales de largo alcance para atacar refinerías y plantas petroleras rusas.

Sin embargo, algunos académicos señalaron que el anuncio de Burevestnik debería interpretarse menos en el contexto de los acontecimientos en el campo de batalla de Ucrania y más en relación con la oferta de Moscú de extender el Nuevo Start, el último tratado de control de armas vigente entre Estados Unidos y Rusia.

Ese tratado vence en febrero. En septiembre, Putin ofreció extender por un año los límites vigentes al número de armas nucleares de largo alcance desplegadas, siempre que Estados Unidos hiciera lo mismo. Trump afirmó que la propuesta “me parece una buena idea”.

Una extensión de un año también ayudaría al Kremlin a mantener sus recursos concentrados en la guerra en Ucrania, evitando una costosa acumulación de armas desplegadas en un momento en que la costosa guerra de Rusia está tensionando su economía.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, prometió que cualquier ataque de largo alcance en Rusia sería respondido con una respuesta “asombrosa”.

Los analistas cuestionan la capacidad innovadora del Burevestnik.

“No es un sistema muy útil”, afirmó Pavel Podvig, analista de las fuerzas nucleares rusas con sede en Ginebra. Supuestamente, su objetivo es responder a un ataque nuclear estadounidense, pero dicho ataque tendría como objetivo las plataformas de lanzamiento de Burevestnik, añadió.

Aun así, dijo Lewis, es un acontecimiento desconcertante para la seguridad mundial. “Así es como se ve una carrera armamentista”, dijo.

Agencias Reuters, DPA y diario The New York Times