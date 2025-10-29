Putin afirma que Rusia probó con éxito el Poseidón su dron submarino con armas nucleares capaz de generar un tsunami radioactivo

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que Rusia probó un torpedo superautónomo Poseidón de propulsión nuclear y que fue un gran éxito. “No hay nada igual”, dijo.

La declaración de Putin, que llega tres días después de que elogiara una prueba exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, parece ser otro mensaje al presidente estadounidense Donald Trump de que Rusia se mantiene firme en sus demandas maximalistas sobre Ucrania.

Hay pocos detalles confirmados sobre el Poseidón en el dominio público, pero se trata esencialmente de un torpedo autónomo con capacidad nuclear que es capaz de desencadenar tsunamis radiactivos para hacer inhabitables las ciudades costeras.

Mientras tomaba té con soldados rusos heridos en la guerra de Ucrania en un hospital de Moscú, Putin dijo que la prueba había tenido lugar el martes.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“Por primera vez, logramos no sólo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear que este dispositivo utilizó un cierto tiempo”, dijo Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

“Es un gran éxito”, comentó, añadiendo que la potencia del Poseidón superaba a la del misil intercontinental Sarmat, conocido como SS-X-29, o simplemente Satán II.

“La potencia del Poseidón supera significativamente la potencia incluso de nuestro más prometedor misil de alcance intercontinental Sarmat”, dijo Putin.

No dijo dónde se realizaron las pruebas ni dio otros detalles.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al “Belgorod”, submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

La semana pasada, Putin realizó un simulacro de lanzamiento nuclear y el domingo anunció que Rusia había probado con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma con capacidad nuclear que, según Moscú, puede perforar cualquier escudo de defensa.

Putin también reveló el miércoles nuevos detalles sobre el misil de crucero Burevestnik, y dijo que su reactor nuclear es “1000 veces más pequeño” que el de un submarino.

El domingo, el principal oficial militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin que una prueba del Burevestnik el 21 de octubre fue un éxito total.

El Burevestnik es parte de un grupo de armas supuestamente invencibles que presentó Putin en 2018

El misil cubrió 14.000 kilómetros durante un vuelo de 15 horas utilizando combustible nuclear y realizó maniobras “demostrando sus altas capacidades para evadir sistemas de defensa aérea y de misiles”, sostuvo Gerasimov.

Desde que anunció por primera vez el Poseidón y el Burevestnik en 2018, Putin los ha presentado como una respuesta a las medidas de Estados Unidos para construir un escudo antimisiles después de que Washington se retiró unilateralmente en 2001 del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, y para ampliar la alianza militar de la OTAN.

Putin ha exhibido repetidamente el poderío nuclear de Rusia desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, declarando que Moscú estaba preparado para usar “todos los medios” para proteger sus intereses de seguridad. Nuevamente recurrió al mensaje nuclear desde que Trump suspendió una cumbre con él en Budapest y declaró sus primeras sanciones importantes contra Rusia desde que regresó a la Casa Blanca.

Agencias AFP, AP y Reuters