Putin anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia

MADRID.- El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este sábado un acuerdo para el despliegue de armas nucleares tácticas rusas, es decir, de corto alcance, en territorio de Bielorrusia en respuesta al anuncio británico del suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania.

“Hemos acordado con [el presidente bielorruso, Alexander] Lukashenko el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia sin violar el régimen de no proliferación”, explicó Putin en una entrevista en la televisión Rossiya 24.

“En cuanto a nuestras negociaciones con Alexander Grigoryevich Lukashenko, el motivo son el anuncio del viceministro de Defensa británico sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania, lo cual está vinculado de una u otra manera con la tecnología nuclear”, añadió.

“Incluso aparte de esta declaración, Alexander Grigoryevich Lukashenko, había planteado hace tiempo el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio de Bielorrusia”, agregó.

Putin explicó que la construcción de las instalaciones para el almacenaje de armas nucleares tácticas en Bielorrusia estará terminada el 1° de julio. Estas armas seguirán bajo control ruso.

Además, destacó que este envío de armas nucleares no viola los acuerdos de no proliferación porque Estados Unidos ya cuenta con armas nucleares en otros países. “Aquí no hay nada inusual: Estados Unidos lo hace desde hace décadas. Ellos tienen sus armas nucleares tácticas desplegadas desde hace mucho tiempo en el territorio de sus aliados”, declaró Putin

Bielorrusia cuenta ya desde hace meses con misiles tácticos Iskander con capacidad de portar ojivas nucleares y Rusia dispone ya de hasta diez aviones de combate con capacidad nuclear desplegados en territorio bielorruso.

