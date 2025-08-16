Qué cuenta el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin
Ambos mandatarios mostraron cercanía y un “deseo genuino de conectar”, aunque sus gestos reflejaron cierta decepción a medida que avanzaba el encuentro
- 1 minuto de lectura'
Otras noticias de Donald Trump
“Chocaron las manos”. Es defensora de migrantes, el ICE la detuvo en el tráfico y un gesto causó indignación
Cambió de postura. Trump confirma que ahora se reunirá con Zelensky pero ya no pide un alto el fuego
Seis claves de Alaska. Qué obtuvieron Trump y Putin de su esperada cumbre y quién salió mejor parado
Más leídas de El Mundo
- 1
El misterio que encierra la escultura más famosa de la CIA pronto podría salir a la luz
- 2
El video de Lacalle Pou surfeando olas en una playa de El Salvador
- 3
Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
- 4
Tras la reunión con Vladimir Putin, Donald Trump dijo que alcanzar un acuerdo de paz ahora “depende de Zelensky”