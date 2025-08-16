Seis claves que dejó de la cumbre de Trump con Putin en Alaska

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieron el viernes en Anchorage, Alaska, en la primera reunión presencial entre líderes estadounidenses y rusos desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022.

Eso es todo lo que se pudo deducir de su sesión a puerta cerrada, que concluyó antes de lo previsto y sin el alto el fuego que Trump insistía en que era necesario para alcanzar un acuerdo de paz.

A continuación, seis conclusiones de la cumbre en Anchorage.

Los líderes no revelaron ningún acuerdo

Tras reunirse durante casi tres horas, Trump y Putin abandonaron Alaska sin anunciar ningún acuerdo ni ningún avance específico. Aunque Putin afirmó que los líderes llegaron a un acuerdo para “allanar el camino hacia la paz en Ucrania”, Trump dejó claro que aún existen áreas de desacuerdo.

“No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, afirmó.

En una breve comparecencia conjunta antes de partir, ambos líderes insinuaron vagamente avances, pero no aclararon qué temas discutieron ni en qué puntos coincidieron. Trump tampoco especificó en qué puntos seguían en desacuerdo.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska DREW ANGERER - AFP

“Se acordaron muchos puntos, y solo quedan unos pocos”, declaró Trump. Ambos no respondieron preguntas de los periodistas, que esperaban interrogarlos. Varios mantuvieron las manos en alto durante lo que resultó ser el discurso de clausura de Trump.

Putin se aseguró victorias antes y después de la cumbre.

Putin se anotó una victoria incluso antes de llegar a Estados Unidos. Tras años de ostracismo por parte de Occidente, regresó a suelo estadounidense por primera vez en una década, recibido por aviones de combate estadounidenses, una alfombra roja y un paseo en la Bestia, el vehículo blindado de Trump.

Y Putin se aseguró otra victoria al concluir la cumbre, abandonando Estados Unidos sin hacer concesiones importantes y manteniendo una cálida relación con Trump. Durante los últimos meses, la frustración del presidente estadounidense con Putin había aumentado, viéndolo como un obstáculo para un alto el fuego y un eventual acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra en Ucrania.

“Siempre es muy amable con nosotros, pero resulta ser insignificante”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca a principios de julio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras participar en una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska DREW ANGERER - AFP

Sin embargo, el viernes no mostró ningún indicio de frustración con su par ruso, incluso cuando Trump reconoció que no habían llegado a un acuerdo.

“Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin, con Vladimir”, declaró Trump.

Trump mostró deferencia hacia Putin.

A pesar de que la reunión tuvo lugar en suelo estadounidense, Trump permitió que Putin hablara primero en su comparecencia conjunta. El líder ruso aprovechó la oportunidad para ofrecer su propia visión del conflicto en Ucrania y lo que, según él, eran las “causas fundamentales” de la invasión rusa.

Sus comentarios no fueron cuestionados por un sonriente Trump, que desde hace tiempo ha favorecido a los líderes autoritarios, “los fuertes”, como él mismo lo ha expresado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del estrado tras una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin Jae C. Hong - AP

Trump, decidido a ganar el Premio Nobel de la Paz, no mencionó su insistencia previa en que el resultado de la reunión era un alto el fuego inmediato.

De no ser así, declaró Trump a la prensa hace días, “habrá consecuencias muy graves”. Queda por ver si tales consecuencias, como las sanciones secundarias con las que ha amenazado, se materializarán.

Trump obtuvo letra para defenderse

Trump no pareció llevarse gran cosa —al menos, no mucho que quedara claro cuando su reunión terminó mucho antes de lo previsto—, pero sí obtuvo dos cosas que valoró.

Una fue la oportunidad de denunciar una vez más, ante la mirada mundial, la investigación sobre si su campaña conspiró con los rusos en 2016, cuando, según la comunidad de inteligencia estadounidense, los rusos interfirieron en las elecciones. A pocos metros de Putin, Trump lo proclamó un “engaño” y un tormento compartido e injusto para ambos.

Por su parte, Putin elogió a su par y afirmó que podía “confirmar” algo que Trump ha afirmado repetidamente: que la incursión rusa en Ucrania a principios de 2022 no habría ocurrido si Trump hubiera estado en el cargo en ese momento.

La bienvenida de Trump a Putin GAVRIIL GRIGOROV� - POOL�

Quedó sin respuesta por qué Putin sigue adelante con su guerra —y su demanda de territorio— ahora que Trump ha vuelto al poder y exige su cese.

Trump parece dispuesto a visitar Rusia

Cuando comenzó la apresurada planificación de la histórica cumbre en Alaska, algunos observadores se preguntaron si, dada la proximidad del estado a Rusia, a menos de 96 kilómetros, Trump haría una visita ceremonial visitando el país vecino.

No fue así. Pero una persona cercana a Trump indicó días antes del viaje que una visita a Moscú podría ser posible más adelante. Así que quizás no fue una simple broma cuando, en sus últimos momentos en el podio, Putin sugirió que ambos líderes se reunieran en su capital.

Trump pareció dispuesto. “Oooh, qué interesante”, dijo, arqueando las cejas. “No sé, me van a criticar un poco por eso. Pero creo que podría suceder”.

Zelensky se quedó al margen por ahora

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien tenía más en juego el viernes, se quedó viendo la reunión por televisión con el resto del mundo.

Zelensky no fue invitado a la cumbre, aunque Trump dijo que lo llamaría a él y a los líderes de la OTAN después de salir de Alaska para informarles sobre su reunión. En una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity, tras la reunión, Trump insistió en que creía que habría una reunión entre Zelensky y Putin, y que el líder estadounidense también podría participar.

Sin un acuerdo, Zelensky y su país se encuentran enfrascados en una guerra de desgaste con Rusia, sin las sólidas garantías de apoyo militar estadounidense continuo que recibieron bajo la administración Biden. En los últimos días, Zelensky ha criticado a Moscú por continuar sus ataques contra Ucrania, señal de que Putin no tiene interés en un alto el fuego ni en un acuerdo de paz a largo plazo.

“La guerra continúa, y es precisamente porque no hay orden ni señal de que Moscú se esté preparando para poner fin a esta guerra”, declaró Zelensky en un vídeo justo antes de la reunión entre Trump y Putin. “El día de las negociaciones, también están matando. Y eso lo dice todo”.