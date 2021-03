Qué dijo Donald Trump sobra la entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Meghan Markle “no es buena”, luego de la explosiva entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey.

Jason Miller, asesor principal de la campaña presidencial de 2020 de Trump, lo reveló durante un episodio del podcast War room de Steve Bannon. “Le conté que iba a venir a este programa, entonces, él me dijo que podía dar una pequeña noticia y decir que él piensa que Meghan Markle no es buena. Y aclaró que no lo decía él porque hoy si dices algo negativo sobre ella te cancelan como le pasó a Piers”.

El asesor se refería a Piers Morgan, quien dejó su puesto como conductor de Good Morning Britain de ITV, un popular programa de entrevistas británico, después de decir que “no creía ni una palabra” de la revelación de Markle acerca de sus pensamientos suicidas antes de que ella y Harry decidieran irse de Inglaterra el año pasado.

Meghan Markle aseguró que se le negó un apoyo para su salud mental en la casa real y agregó que un miembro de la corona había hecho comentarios racistas sobre el color de la piel de su hijo por nacer.

Según los informes, la duquesa presentó una queja formal ante ITV sobre los comentarios de Morgan y éste abandonó la estación al día siguiente. Ofcom, el regulador de radiodifusión del Reino Unido, también está investigando los comentarios de Morgan después de recibir más de cuarenta mil quejas de miembros del público británico.

Trump también criticó a Markle mientras era presidente. Le dijo al periódico The Sun que ella era “desagradable”, después de que le informaran que había dicho que se mudaría a Canadá si él era elegido.

También criticó a la duquesa en septiembre de 2020, después de que ella y el príncipe Harry publicaran un video instando a los estadounidenses a votar poco después de mudarse del Reino Unido a California. El video fue ampliamente interpretado como un estímulo para votar en contra de Trump.

“No soy fan de ella, y probablemente ella haya escuchado eso, pero le deseo mucha suerte a Harry. Él la necesitará”, dijo Trump después de que le preguntaran sobre el video.

