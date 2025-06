Qué dijo el único sobreviviente de la tragedia de Air India

Ramesh Vishwash Kumar, de 40 años, es el único sobreviviente del trágico accidente del vuelo de Air India en Ahmedabad. En una entrevista desde el hospital, Kumar relató cómo logró escapar de la aeronave en llamas y detalló el horror del momento, para dar a conocer su incredulidad ante su propia supervivencia.

Encuentran a un sobreviviente del accidente aéreo en India

Un video que se viralizó tras el accidente muestra a Kumar, con una remera blanca ensangrentada y pantalones oscuros, mientras caminaba con dificultad por una calle tras salir del lugar del impacto. En las imágenes, se puede ver a un grupo de personas rodeándolo mientras le preguntan por el resto de los pasajeros. “Están todos dentro”, respondió Kumar con visible conmoción.

¿Qué dijo el único sobreviviente de la tragedia en India?

“No puedo creer cómo sobreviví. Durante un tiempo pensé que yo también iba a morir”, señaló Kumar a DD News desde su cama de hospital. El hombre, de nacionalidad india y británica, explicó que su cercanía a la salida de emergencia fue crucial para su escape. “Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estaba vivo. Me desabroché el cinturón del asiento y salí por donde pude. La azafata y los demás murieron ante mis ojos”, narró conmovido.

El sobreviviente del accidente de Air India Hindustan Times

Kumar describió el instante previo al impacto con detalles escalofriantes. “La aeronave pareció detenerse en el aire durante unos segundos poco después del despegue, y las luces verdes y blancas de la cabina se encendieron. Pude sentir que el empuje del motor aumentaba, pero luego el avión se estrelló a gran velocidad”, relató.

¿Qué lesiones sufrió el sobreviviente?

A pesar de la magnitud del accidente, los médicos se sorprendieron al constatar que Kumar no sufrió lesiones graves. El hombre permanece internado para recibir curaciones y atención médica, pero su condición es estable. El doctor Dhaval Gameti, quien lo atendió, señaló que Kumar se encontraba desorientado y en estado de shock, con múltiples lesiones en el cuerpo.

¿Cómo hizo para sobrevivir?

Kumar explicó que su asiento, el 11A, estaba ubicado justo al lado de la puerta de emergencia, que aparentemente se desprendió cuando el avión chocó contra una residencia de estudiantes de medicina. “El costado del avión en el que estaba aterrizó en el suelo y pude ver que había espacio afuera de la aeronave, así que cuando mi puerta se rompió intenté escapar y lo hice. El lado opuesto del avión estaba bloqueado por la pared del edificio, por lo que nadie pudo salir de allí”, detalló.

Esta era la tarjeta de embarque de Ramesh Vishwash Kumar

Kumar regresaba a Gran Bretaña junto a su hermano Ajay, luego de visitar a su familia en la India. Lamentablemente, Ajay se encuentra entre las víctimas fatales del accidente.

¿Cuántas personas murieron en el accidente de Air India?

El Boeing 787 Dreamliner de Air India, con destino a Londres y 242 personas a bordo, se estrelló tras despegar de Ahmedabad, convirtiéndose en la peor catástrofe aérea del mundo en una década. El avión cayó en una zona residencial y chocó contra el edificio de una Facultad de Medicina a las afueras del aeropuerto.

India: se estrelló un avión que iba a Londres con más de 240 pasajeros a bordo

Más de 200 personas murieron en el accidente, incluyendo 217 adultos, 11 niños y dos bebés. Entre los pasajeros, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, según Air India.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.