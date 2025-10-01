Qué es la Global Sumud Flotilla y por qué la armada de Israel está en alerta

TÚNEZ.- La Global Sumud Flotilla genera diversas opiniones y controversias entre los gobiernos de Europa. La iniciativa marítima internacional liderada por una ONG de 46 países -y encabezada por la ambientalista sueca Greta Thunberg- tiene el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. En una misión no violenta y de carácter humanitario: transportan alimentos y medicamentos para la población civil.

Este martes por la noche, la flota superó las 190 millas náuticas de distancia de la costa de Gaza y, durante la madrugada, un buque militar israelí se cruzó con las embarcaciones de la expedición y les generó “pérdidas de equipamiento”, según informaron esta mañana.

La Global Sumud Flotilla. ELEFTHERIOS ELIS� - AFP�

Según informó el activista brasileño Thiago Ávila, que forma parte de los que están dentro de la flota, las embarcaciones principales, Alma y Sirius, fueron interceptadas por un buque militar. “Acaba de cruzarse con nuestras embarcaciones, intimidando, dañando nuestros sistemas de comunicación y realizando maniobras muy peligrosas”, contó.

Las denuncias contra Israel

La Global Sumud Flotilla denunció este miércoles la “operación intimidatoria” contra varios de sus barcos por parte de un buque de guerra israelí y afirmó que el capitán de una de las embarcaciones tuvo que llevar a cabo una “maniobra evasiva” para evitar una colisión horas después de entrar en la “zona de riesgo”.

“Las fuerzas navales de ocupación israelíes lanzaron una operación intimidatoria contra la Global Sumud Flotilla esta madrugada”, indicó en un comunicado y añadió: “Durante el incidente, las comunicaciones a bordo, incluidas nuestras transmisiones de circuito cerrado, fueron deshabilitadas de manera remota, mientras la nave militar se aproximaba peligrosamente, obligando al capitán a realizar una brusca maniobra evasiva para evitar una colisión frontal”.

Y detalló: “Estas maniobras temerarias e intimidatorias pusieron en grave riesgo a las personas participantes".

La Global Sumud Flotilla denunció un ataque de Israel. ARIS MESSINIS� - AFP�

Reacción italiana

“Estamos a unas 200 millas [370 kilómetros] de la costa de Gaza. Esta noche, el buque de la Armada italiana Alpino se detendrá y regresará“, declaró Tony La Piccirella, uno de los italianos a bordo de la Flotilla.

El canciller italiano confirmó: “Desde luego, no podemos poner en peligro la seguridad y la vida de nuestros marinos por una iniciativa política que desaconsejamos, porque también debemos considerar la seguridad de nuestros marinos”. El ministro italiano subrayó que “nunca habrá un incidente entre nuestra Armada y la Armada israelí, porque no estamos en guerra con Israel. Entiendo todas las razones detrás de la flotilla, pero no podemos provocar un conflicto militar”.

La sugerencia del canciller fue que la flotilla deje la ayuda humanitaria en Chipre para que pueda ser entregada, a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, con el consentimiento de Israel, a la población civil palestina. “Si el objetivo es ayudar a la población civil palestina, esto puede hacerse sin incidentes”, afirmó Tajani.

Greta Thunberg en uno de los buques. LLUIS GENE� - AFP�

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, puso en duda que la prioridad de la Global Sumud Flotilla sea “el sufrimiento de los palestinos”, ya que rechazaron canalizar la asistencia que transportan por otras vías y siguen adelante con la iniciativa pese al plan para la Franja anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones a su llegada a la reunión informal de líderes europeos en Copenhague, Meloni dijo que no entendía por qué la flotilla seguía adelante y avanzaba hacia la zona de exclusión decretada por Israel. “Es extremadamente delicado, ante una posibilidad que sería histórica”, en referencia a la propuesta de Trump, “insistir en una iniciativa que tiene márgenes de peligrosidad e irresponsabilidad”.

Agencias Europa Press, ANSA y AFP