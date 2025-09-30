La Armada de Israel se prepara para tomar el control de la flotilla humanitaria que quiere romper el bloqueo de Gaza

TEL AVIV.- La Marina israelí se prepara para tomar el control de los más de 50 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla (flotilla global de la resiliencia) que luego de haber partido hace casi un mes desde distintos puertos europeos ya entró en el radio de acción de las fuerzas de Israel en alta mar.

Al mismo tiempo, el gobierno de la premier italiana Giorgia Meloni, que había desplegado dos buques de militares para una potencial misión de rescate advirtió que la Armada de Italia no acompañará a la flotilla si decide forzar el bloqueo israelí sobre Gaza, pese a que en ella viajen varios italianos.

“Creo que la flotilla debería detenerse ahora y aceptar alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda”, dijo Meloni en redes sociales, y agregó que el intento de los barcos de romper el bloqueo naval sobre Gaza “puede servir de pretexto” para descarrilar los esfuerzos de paz.

“Espero que prevalezca el sentido común. Le pedí al ministro de Asuntos Exteriores israelí que no usara la violencia. Respondió que no habrá violencia. Es obvio que Israel no permitirá que se viole el bloqueo naval”, agregó el canciller italiano, Antonio Tajani.

La unidad especial israelí Shayetet 13, dedicada a misiones de alto riesgo, también participa en la operación para capturar las embarcaciones que integran la flotilla, según informaron fuentes militares a la cadena de televisión pública Kan.

La Marina planea trasladar a los activistas en un gran barco militar y remolcar las embarcaciones al puerto de Ashdod, 380 km al norte de Gaza, con la posibilidad de que algunas sean hundidas en el mar. Pero Israel no permitirá que la flotilla entre en las aguas de la Franja de Gaza.

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa marítima internacional liderada por ong de 46 países -entre otras la encabezada por la ambientalista sueca Greta Thunberg-, y puesta en marcha a mediados de este año con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Es una misión no violenta y de carácter humanitario que transporta alimentos y medicamentos para la población civil en Gaza.

Un grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza se muestra amarrado en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de la isla de Creta, (Photo by Eleftherios ELIS / AFP) ELEFTHERIOS ELIS� - AFP�

Como antecedente, la Flotilla de la Libertad que intentó el mismo objetivo en junio de este año fue desactivada también por Israel antes de llegar a las costas de Gaza.

Reacción italiana

“Estamos a unas 200 millas [370 kilómetros] de la costa de Gaza. Esta noche, el buque de la Armada italiana Alpino se detendrá y regresará“, declaró Tony La Piccirella, uno de los italianos a bordo de la Flotilla.

El canciller italiano confirmó: “desde luego, no podemos poner en peligro la seguridad y la vida de nuestros marinos por una iniciativa política que desaconsejamos, porque también debemos considerar la seguridad de nuestros marinos”.

El canciller italiano, Antonio Tajani, habla con la prensa en el aeropuerto militar de Ciampino. (Cecilia Fabiano/LaPresse via AP) Cecilia Fabiano� - LaPresse�

El ministro italiano subrayó que “nunca habrá un incidente entre nuestra Armada y la Armada israelí, porque no estamos en guerra con Israel. Entiendo todas las razones detrás de la flotilla, pero no podemos provocar un conflicto militar”.

La sugerencia del canciller fue que la flotilla deje la ayuda humanitaria en Chipre para que pueda ser entregada, a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, con el consentimiento de Israel, a la población civil palestina.

“Si el objetivo es ayudar a la población civil palestina, esto puede hacerse sin incidentes”, afirmó Tajani.

Pero La Piccirella insistió: “Entraremos en la zona de interceptación y avanzaremos”. Asimismo el activista italiano definió la propuesta de paz del presidente Donald Trump como “solo una farsa, una propuesta de rendición total. Una entrega del territorio palestino a Israel y Estados Unidos”.

El presidente Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu revelaron un plan de paz para que Gaza se someta a un protectorado internacional liderado por Trump y Tony Blair, y afirmaron que si Hamas no lo aceptaba, Israel “terminaría la tarea” de eliminar a los milicianos jihadistas que controlan la Franja.

Agencias ANSA y DPA