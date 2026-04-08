Qué es la tecnología secreta Ghost Murmur que utiliza Estados Unidos en Irán

En una operación que marca un punto de inflexión en las capacidades de inteligencia militar, Estados Unidos utilizó por primera vez en el terreno un dispositivo avanzado conocido como Ghost Murmur para localizar a un piloto estadounidense derribado en territorio iraní. La tecnología, capaz de identificar el pulso cardíaco de una persona a gran distancia, fue confirmada por el presidente Donald Trump y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, durante una reciente sesión informativa en la Casa Blanca. Según trascendió, el sistema fue crucial para rescatar a un aviador que permanecía oculto en una hendidura montañosa tras la caída de su F-15 en una zona remota del sur de Irán.

La herramienta, descrita como una innovación de vanguardia, utiliza magnetometría cuántica de largo alcance para captar la huella electromagnética que genera un corazón humano al latir. Esta información es procesada mediante algoritmos de inteligencia artificial, los cuales filtran el ruido de fondo y aíslan la señal biológica incluso en entornos de gran complejidad. Fuentes cercanas al programa, citadas por el New York Post, explicaron que el mecanismo funciona de manera similar a encontrar una voz específica en un estadio, por lo que logra localizar a un individuo en vastas extensiones desérticas donde la señal suele perderse. El dispositivo fue diseñado por la división Skunk Works de la empresa Lockheed Martin, conocida por desarrollar proyectos secretos de ingeniería avanzada.

EE.UU. consiguió “recuperar” al piloto que estaba en el McDonnell Douglas F-15 Eagle que cayó en Irán AFP

El despliegue operativo en Irán fue calificado como un éxito total debido a las condiciones del terreno, que ofrecieron baja interferencia electromagnética y un contraste térmico favorable durante la noche. Según la información proporcionada, el sistema es efectivo principalmente en entornos naturales remotos y requiere periodos de procesamiento de datos significativos. Expertos en el área señalan que, aunque la tecnología no es omnisciente, representa un salto cualitativo en la capacidad de vigilancia. “Es como encontrar una aguja en un pajar”, señaló Trump al referirse al hallazgo del piloto, con lo que subrayó la precisión alcanzada por la agencia de inteligencia.

El nombre de la herramienta, Ghost Murmur, tiene un significado deliberado según los responsables del proyecto: hace referencia a la capacidad de hallar a alguien que prácticamente desapareció, razón por la que decidieron utilizar el término clínico “murmur” (soplo cardíaco), vinculado a los ritmos cardíacos. La tecnología ya fue sometida a pruebas previas en helicópteros Black Hawk con el objetivo de integrarla en el futuro en la flota de cazas F-35, pero su uso durante el rescate en Irán constituyó su primera aplicación real en una situación de combate. El director de la CIA enfatizó durante el anuncio oficial que la agencia logró su objetivo principal al proveer confirmación precisa de que el militar estaba vivo y oculto, a pesar de ser invisible para las fuerzas enemigas que rastreaban la zona.

El recorrido realizado por el piloto hasta ser encontrado por Estados Unidos gracias a Ghost Murmur New York Post

Si bien los detalles técnicos exactos permanecen bajo reserva por razones de seguridad nacional, el gobierno estadounidense dejó entrever que este avance podría tener implicancias estratégicas más amplias. El presidente Trump bromeó sobre la naturaleza clasificada del dispositivo durante su conferencia, pero destacó la sofisticación técnica que permitió el desenlace positivo del rescate.

La misión, que involucró a más de 155 aeronaves, demuestra cómo la integración de la inteligencia cuántica con sistemas de búsqueda convencionales altera las reglas del enfrentamiento moderno, fundamental para garantizar la localización de objetivos humanos con una precisión sin precedentes en la historia de las operaciones especiales.