Que se sabe de Corina Machado en Noruega

El Comité Noruego confirmó el traslado de María Corina Machado hacia un lugar seguro fuera de Venezuela tras once meses de persecución, aunque la logística del viaje impidió su llegada puntual al inicio del evento donde se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia contó con la presencia de su hija y la asistencia de figuras internacionales como el presidente argentino Javier Milei.

Por qué María Corina Machado no asistió a recibir el Premio Nobel de la Paz

El Instituto Nobel emitió un comunicado oficial para aclarar el paradero y la situación de la dirigente. La organización informó sobre el estado de seguridad de la ganadora y su movimiento actual hacia Europa. “La opositora venezolana Corina Machado está a salvo y viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles”, detalló la institución.

María Corina Machado no asistió a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

Erik Aasheim, portavoz del instituto, puntualizó la incertidumbre sobre el horario exacto del arribo a la ciudad. La confirmación de su integridad física generó alivio entre los presentes, aunque su falta en la ceremonia marcó la jornada. Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, ratificó a la cadena de televisión NRK la imposibilidad de contar con ella a las 13.00, hora local. El directivo justificó la situación al calificar al gobierno de Venezuela como un régimen represivo dispuesto a utilizar todos los medios contra la oposición.

El mensaje a distancia de María Corina Machado tras su ausencia

La representación física de la premiada recae en su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió la medalla y el diploma ante los más de 1000 invitados, entre los que figuraron miembros de la realeza y diplomáticos, en nombre de su madre. Sosa pronunció palabras emotivas antes de la lectura del discurso de aceptación y agradeció al Comité por el respaldo.

Discurso de Ana Corina Machado

La hija de la dirigente compartió detalles sobre el reencuentro familiar inminente. “Con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en la clandestinidad, escondida”, expresó. La ceremonia incluyó también la participación artística del cantante Danny Ocean.

Danny Ocean canto en la ceremonia

Machado envió un mensaje de audio transmitido durante el evento para subsanar su ausencia física. En la grabación agradeció el “inmenso reconocimiento” y destacó el esfuerzo de muchas personas para lograr su traslado a salvo. Antes de abordar el avión, ratificó el carácter colectivo de la distinción para todos los venezolanos.

El audio de Maria Corina Machado

La participación de Javier Milei en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei formó parte central de la delegación internacional presente en el evento. El mandatario llegó a Noruega el martes 9 de diciembre y se alojó en el Grand Hotel, sede tradicional de los banquetes del Nobel.

Milei asistió acompañado por su hermana, Karina Milei, y saludó a los familiares de Machado y se mostró junto al excandidato presidencial Edmundo González. La afinidad política entre Milei y Machado data de meses atrás. El líder libertario mantuvo conversaciones telefónicas con la venezolana días antes de las elecciones y reafirmó su compromiso con los valores democráticos.

Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado Presidencia

La líder opositora agradeció públicamente en agosto la decisión del gobierno argentino de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Milei también utilizó su cuenta de X en octubre para felicitar a Machado tras el anuncio del premio y destacó su lucha contra la “narcodictadura”.

Javier Milei felicitó a María Corina Machado públicamente (X: @JMilei)

Meses de persecución y el contexto electoral

La ausencia de Machado en el inicio de la ceremonia del Premio Nobel responde a un largo periodo de hostigamiento político. La dirigente se mantiene en la clandestinidad desde los comicios donde Nicolás Maduro obtuvo la reelección en un proceso cuestionado por irregularidades. La líder se ocultó hace 11 meses y la opinión pública la vio por última vez el 9 de enero tras una breve detención en Caracas.

El Comité Noruego del Nobel anunció el galardón el 10 de octubre y fundamentó la decisión en la labor incansable de Machado por la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica. El contexto político incluye la inhabilitación de Machado para postularse a la presidencia y la posterior candidatura de Edmundo González, quien debió solicitar asilo en España tras la emisión de una orden de arresto en su contra.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.