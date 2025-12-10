María Corina Machado viaja a Noruega, pero no llegará a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

OSLO.- La líder opositora venezolana María Corina Machado viajará este miércoles a la ciudad de Oslo, en Noruega, pero no llegará a la ceremonia en la que le entregarán el Premio Nobel de la Paz, galardón con el que el Comité Noruego la reconoció por su “incansable esfuerzo”. En su lugar se presentará su hija, Ana Corina Sosa, quien irá acompañada del excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

“La opositora venezolana Corina Machado está a salvo viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles“, informó el Instituto Nobel en un comunicado. “Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, agregó. El portavoz del instituto, Erik Aasheim, detalló que “no se sabe cuándo” llegará a la capital noruega.

La líder opositora se mantiene en la clandestinidad desde hace 11 meses, cuando tuvieron lugar los comicios en los que Nicolás Maduro resultó reelecto, un proceso cuestionado por la oposición y señalado por presuntas irregularidades. Machado se ocultó y fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

“Lamentablemente, (Corina) no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia”, había confirmado más temprano el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega NRK. El funcionario alegó que Venezuela es “un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición”.

El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para “lograr una transición democrática” en Venezuela se anunció el 10 de octubre, y fue descrita como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

En las elecciones del año pasado, Machado ganó las primarias de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Maduro en las presidenciales, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. Fue entonces cuando González, hasta entonces un diplomático retirado, ocupó su lugar.

En el período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 se produjo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. La campaña aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

González terminó por buscar asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

La visita de Milei

En tanto, el presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia que homenajeará a la dirigente venezolana. En un video difundido en X por Comando Con Venezuela, la agrupación política opositora en el país caribeño, se lo ve llegar al Grand Hotel que es la sede anual de las ceremonias y banquetes de entrega de los Premios Nobel.

El jefe de Estado siempre se mostró como un ferviente aliado de Machado. El año pasado, a dos días de las elecciones en el país, Machado tuvo una conversación telefónica con el mandatario, al cual le agradeció su apoyo y compromiso durante los meses previos. En ese entonces, Milei le había reafirmado su apoyo a la causa, a los valores democráticos y a la libertad.

En agosto la líder opositora agradeció al presidente argentino por haber declarado al Cártel de los Soles venezolano —vinculado con el régimen de Maduro— como organización terrorista, una decisión en línea con la iniciativa adoptada por Estados Unidos y otros países de la región.

A su vez, Milei se sumó en octubre a las felicitaciones de varios líderes a Machado por el Nobel de la Paz. En un posteo de X destacó su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia” y su “inspiración” que “ilumina” al mundo “peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

