Qué se sabe de la crisis en Paraguay hoy: “La posibilidad de que los ahorristas reclamen el dinero de todo el sistema y genere un crack financiero parecen haber quedado atrás”

A una semana del derrumbe de Ueno Bank, la crisis en Paraguay muestra señales de contención financiera, aunque mantiene abierto un escenario de incertidumbre política. La intervención de la entidad, la renuncia y detención de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana a la presidencia alteraron el funcionamiento del poder, mientras el Banco Central aceleró la devolución de los depósitos alcanzados por la garantía legal.

El principal alivio pasa por la respuesta del resto de los bancos y por la ausencia, hasta ahora, de un retiro generalizado de ahorros. Según el análisis publicado por LA NACION, “el riesgo del efecto dominó y la posibilidad de que los ahorristas reclamen el dinero de todo el sistema y genere un crack financiero parecen haber quedado atrás”. Sin embargo, los fondos que permanecen atrapados en la liquidación y el respaldo de Horacio Cartes al nuevo mandatario aparecen entre los factores que condicionarán la próxima etapa.

Qué pasó con Ueno Bank y cómo respondió el sistema financiero

La crisis comenzó cuando Ueno Bank, que reunía 2,9 millones de cuentas en un país de seis millones de habitantes, desconectó su aplicación, bloqueó las tarjetas y mantuvo cerradas sus sucursales. Horas antes, el Banco Central del Paraguay (BCP) había resuelto por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de la entidad. El anuncio público y la intervención se concretaron el martes 3 de noviembre.

El episodio despertó el temor a que la desconfianza se extendiera hacia otros bancos. No obstante, las demás entidades mantuvieron la atención y ampliaron sus horarios, con sucursales abiertas incluso durante el sábado y el domingo pasados.

La reacción permitió contener, por ahora, el riesgo de una corrida que comprometiera al conjunto del sistema. A eso se sumó la respuesta judicial, con el encarcelamiento de varios banqueros y del expresidente Peña, en medio de los reclamos de los afectados.

El nuevo presidente, Pedro Alliana, enfrenta el desafío de sostener el respaldo político NORBERTO DUARTE - AFP

Cuánto dinero se devolvió y qué pasa con los depósitos pendientes

De acuerdo con el presidente interino del BCP, Pedro Acosta, el Fondo de Garantía de Depósitos alcanzó a 1.196.000 ahorristas durante las dos primeras jornadas de pagos, el jueves y el viernes, con desembolsos por unos US$160 millones.

El mecanismo contempla una cobertura de hasta 40 salarios mínimos. Según la estimación del Banco Central, el 97% de los ahorristas recuperará la totalidad de su dinero dentro de ese esquema, mediante la acreditación de los fondos en otra entidad.

El organismo también comenzó a procesar los casos de clientes que, además de depósitos, mantenían deudas con Ueno Bank. Para ellos, el procedimiento prevé descontar primero las cuotas vencidas y transferir luego la diferencia. La meta informada para completar esta etapa de pagos es el miércoles 11 de noviembre.

La mayor dificultad se concentra en el 3% restante de los ahorristas, cuyos depósitos exceden la cobertura. Aunque representan una proporción menor de los clientes, reúnen varios centenares de millones de dólares. La resolución de esos fondos constituye uno de los principales frentes pendientes de la crisis.

Pedro Alliana asumió como presidente del Paraguay Fabián Marelli

Qué muestran el riesgo país y el precio del dólar

Los mercados reflejaron el impacto de la caída del banco y de la inestabilidad política, aunque Paraguay conserva su grado de inversión y sus bonos permanecen entre los cinco más seguros de América Latina, según el informe de LA NACION.

El riesgo país, elaborado por JP Morgan, había cerrado septiembre en 115 puntos básicos y comenzó la semana del derrumbe de Ueno en 119 puntos. En cuatro ruedas avanzó hasta los 138.

El jueves 5, cuando Peña presentó su renuncia, el indicador llegó a tocar los 157 puntos durante la jornada y terminó alrededor de los 146. La referencia posterior, cercana a 143 puntos, continuó por debajo del promedio regional de unos 208 puntos.

La evolución muestra un castigo de los inversores ante el desorden político, sin que hasta el momento se haya traducido en una pérdida del grado de inversión o en un cuestionamiento equivalente sobre la capacidad de pago del país.

En el mercado cambiario, el guaraní perdió 4,68% frente al dólar el jueves 5 y acumuló una depreciación de 8,17% en cinco días, con la moneda estadounidense en 6487 guaraníes. El lunes 9, las casas de cambio de Asunción ofrecían el dólar entre 6450 y 6600 guaraníes.

El tamaño reducido del mercado paraguayo amplifica el efecto de los movimientos de divisas: operaciones de entre US$1 millón y US$3 millones pueden modificar las cotizaciones. Tras el salto inicial, el tipo de cambio mostró señales de estabilización.