Qué se sabe de la tensión entre Estados Unidos y Nicolás Maduro hoy, martes 2 de diciembre

CARACAS.– Mientras Donald Trump reunía el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar los próximos pasos frente a Venezuela, Nicolás Maduro se mostró desafiante en Caracas, donde encabezó una marcha multitudinaria, bailó a cielo abierto y aseguró que 200.000 uniformados “bien armados” están listos para defenderlo de cualquier acción militar extranjera.

Su gesto político ocurrió tan solo horas después de que el mandatario estadounidense confirmara haber hablado por teléfono con él, una llamada que, según medios norteamericanos, habría tenido tono de ultimátum.

El baile de Maduro

El gobierno de Washington sostiene desde agosto un amplio despliegue militar en el mar Caribe –uno de los mayores por parte de Estados Unidos en la región en décadas–, reforzado en noviembre con el portaaviones más grande del mundo, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En total, Estados Unidos bombardeó más de 20 presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico y dejó al menos 83 muertos, aunque sin presentar pruebas de que las embarcaciones estuvieran relacionadas al tráfico de drogas. Trump advirtió además que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “totalmente cerrado” y amenazó con expandir las operaciones “en tierra”, lo que elevó la tensión bilateral.

Este martes, Venezuela informó que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Trump. La autoridad aeronáutica “recibió la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó un comunicado del Ministerio de Transporte. “Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza”, agregó. Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano.

Nicolás Maduro juró lealtad a Venezuela en un gesto contra las presiones externas JUAN BARRETO� - AFP�

Maduro, que no mencionó explícitamente la comunicación con Trump, aprovechó sus apariciones públicas para transmitir una imagen de control interno y para afirmar que no cederá ante presiones externas. En un acto frente al palacio presidencial, afirmó que las maniobras de Washington constituyen un “terrorismo psicológico” que lleva 22 semanas poniendo “a prueba” al país. “Queremos la paz, pero una paz con soberanía, igualdad y libertad. ¡No queremos la paz de los esclavos ni la paz de las colonias!”, exclamó ante miles de simpatizantes que coreaban consignas en defensa del chavismo.

El líder caribeño se mostró decidido a permanecer en el poder pese al presunto ultimátum. “Juro lealtad absoluta al pueblo venezolano, más allá de los tiempos que podamos vivir”, declaró, acompañado por su esposa Cilia Flores y altos dirigentes como Diosdado Cabello, quien lucía una gorra con la frase “Dudar es traición”.

“Nuevo buró político”

Maduro también anunció el lunes la conformación de un “nuevo” buró político integrado por 12 figuras clave del chavismo, con el objetivo de reforzar la conducción política del oficialismo frente al escenario de confrontación regional.

El anuncio se realizó durante un acto en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, al que arribó una marcha convocada por el oficialismo. Desde allí, Maduro aseguró que el grupo lo acompañará en la “dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana”. “Pido las bendiciones y el apoyo de ustedes para este hermoso equipo”, expresó ante militantes chavistas durante la juramentación de los denominados “Comandos Bolivarianos Integrales de Caracas”.

Entre los designados figuran pesos pesados del régimen y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, quedó ratificado como secretario general del buró, mientras que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fue nombrado subsecretario general. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, asumió como secretaria de Producción y Finanzas, y Cilia Flores, esposa de Maduro, fue designada secretaria de Estrategia.

También fueron nombrados Héctor Rodríguez (Movimientos Sociales), Carmen Meléndez (Organización), Nahum Fernández (Movilización de Calle), Pedro Infante (Asuntos Parlamentarios), Francisco Ameliach (Seguridad y Defensa), Gabriela Jiménez (Formación Política), Tania Díaz (Asuntos Internacionales) y Grecia Colmenares (Juventud). La reestructuración del buró refuerza el control político del chavismo en un momento de alta presión diplomática y militar, marcado por la decisión de Washington de reevaluar su estrategia hacia Venezuela.

Analistas consideran que el mandatario venezolano intenta exhibir fortaleza en un momento de incertidumbre. “Maduro está tensando aún más la cuerda, subiendo la apuesta porque está seguro de que Trump no va a ordenar ningún ataque”, evaluó la politóloga Luz Mely Reyes. La “fase 2” de la operación estadounidense —prometida por Trump hace dos meses y que incluiría acciones directas dentro de territorio venezolano— mantiene al país en vilo.

Karoline Leavitt evitó descartar una intervención militar ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

La respuesta de Washington, sin embargo, sigue marcada por la ambigüedad. La vocera presidencial Karoline Leavitt evitó descartar una intervención militar y aseguró que “todas las opciones están disponibles”. La Casa Blanca también defendió al almirante Frank Bradley, responsable de los bombardeos, quien fue cuestionado por un ataque ocurrido el 2 de septiembre: según investigaciones periodísticas, dos sobrevivientes de una lancha bombardeada habrían sido abatidos posteriormente para cumplir una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Actuó dentro de su autoridad”, justificó Leavitt.

Paralelamente, crecen las dudas sobre la legalidad de algunos ataques estadounidenses en el Caribe e indican que estos operativos equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

El domingo, el propio presidente estadounidense volvió a acusar a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, al que designó como organización terrorista extranjera; una acusación que el líder venezolano rechaza categóricamente.

Trump presiona a Maduro, pero el venezolano resiste JUAN BARRETO� - AFP�

El despliegue militar estadounidense también provocó reacciones en el ámbito político interno venezolano. La Asamblea Nacional tenía previsto debatir el lunes la creación de una comisión para investigar los ataques a embarcaciones, una sesión que finalmente fue pospuesta para este martes. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la medida apunta a “proteger a las familias de las víctimas”.

