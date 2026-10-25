Qué se sabe de los resultados de las Elecciones Brasil 2026, este domingo 25 de octubre

Tras los resultados de las elecciones generales quedó establecido que los dos candidatos más votados, el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, se encuentran en segunda vuelta para definir quién ocupará el máximo cargo ejecutivo del país.

En los comicios pasados, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,15% de los votos, mientras que Da Silva quedó en segundo lugar con 45,02%. La diferencia de menos de tres puntos no hizo posible confirmar al próximo presidente. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos.

A qué hora cierran los comicios en las elecciones 2026 de Brasil

Según lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la apertura de las mesas ocurrió a las 8 de la mañana y el cierre definitivo será a las 17:00, hora oficial de Brasilia.

Este horario rige de forma unificada en todo el territorio nacional y, dado que no existe diferencia horaria con la Argentina, los tiempos de votación coinciden plenamente. El sistema electoral brasileño contempla una normativa específica para aquellos electores que permanezcan en las filas al cumplirse la hora de clausura. La autoridad electoral informó que quienes aguarden su turno en los establecimientos al momento del corte recibirán una contraseña especial que habilita la emisión del sufragio pese a la finalización del horario oficial.

El cierre definitivo de la votación será a las 17:00 EVARISTO SA - AFP

Votó Flavio Bolsonaro y dijo que llegó el “momento del cambio”

El candidato del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, votó a las 8.20 en Río de Janeiro y dijo que llegó “el momento del cambio” para Brasil. El candidato que ganó la primera vuelta fue a votar bajo la lluvia y junto a su mujer.

Flavio Bolsonaro y su esposa Fernanda votaron en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL - AFP

Lula votó en San Pablo y llamó mentiroso y ladrón a Bolsonaro

Lula despliega la bandera de Brasil antes de votar NELSON ALMEIDA - AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva. del Partido de los Trabajadores, votó esta mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta, en la que venció su rival del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro.

Lula recordó sus orígenes humildes y dijo que no es común que una persona que nació en la pobreza esté disputando nuevamente por la presidencia. El actual mandatario de Brasil dijo que nunca vio una campaña como la de esta segunda vuelta. “El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia”, afirmó el referente del PT y denunció violencia por parte de militantes del Partido Liberal.

Los números que proyectan las consultoras

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro Bruna Prado - AP

De acuerdo al último trabajo de Datafolha, encargada por el diario O Globo y Folha de Sao Paulo, y difundida este jueves 22 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 47% y Lula da Silva el 46%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 5% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

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Esta ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar una ganador claro en el relevamiento, una tendencia que ya se venía repitiendo en los estudios de opinión de los últimos días.

Cómo se vota

En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Los brasileros eligen a su próximo presidente AFP

Quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula y Flavio Bolsonaro

Brasil va camino a celebrar el balotaje presidencial,que se celebra el domingo 25 de octubre. Los candidatos que se enfrentan en las urnas son Flavio Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Conocé en detalle quiénes son sus compañeros de fórmula para ocupar la vicepresidencia.

El Partido de los Trabajadores (PT), que encabeza Lula da Silva, lleva como candidato a la vicepresidencia a Geraldo Alckmin, quien actualmente ocupa ese cargo. De esta manera, el médico y político busca la reelección por cuatro años más.

El brasileño Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de Sao Paulo busca la reelección como vice de Lula da Silva (Photo by EVARISTO SA / AFP) EVARISTO SA - AFP

En 2006, Lula y Alckmin se enfrentaron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y el primero fue reelegido con el 60% de los votos. En ese entonces era miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un histórico movimiento de centroderecha que cofundó en 1988 y que gobernó Brasil de 1995 a 2002, con Fernando Henrique Cardoso como presidente.

El Partido Liberal, que encabeza Flavio Bolsonaro, lleva como candidato a vicepresidente a Alfredo Gaspar, de 55 años, que representa al estado de Alagoas en la Cámara de Diputados desde 2023 y fue previamente secretario de Seguridad Pública en esa jurisdicción.

Alfredo Gaspar es el candidato a vice de Bolsonaro EVARISTO SA - AFP

Además de su perfil político, el dirigente ganó visibilidad reciente como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), un escándalo que la campaña de Bolsonaro busca instalar como eje central de la contienda.

El pronóstico de la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

El instituto Gerp, una de las encuestadoras con mayor precisión en la primera vuelta brasileña, publicó su último sondeo antes del balotaje del domingo 25 de octubre.

La medición corresponde a las elecciones Brasil 2026, que enfrentan en la segunda vuelta al presidente Luiz Inacio Lula da Silva y al candidato conservador Flávio Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro se dirige a sus seguidores en un acto de campaña en Guarulhos, San Pablo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El sondeo de Gerp, una encuesta telefónica realizada el 14, 15 y 16 de octubre, ubica a Bolsonaro al frente. En votos válidos, Flávio Bolsonaro obtiene el 52% y Lula da Silva el 48%, por lo que la ventaja es de cuatro puntos porcentuales, según informó el sitio Midiamax.

Según el informe, esa diferencia iguala el valor crítico de cuatro puntos en números enteros y lo supera en el cálculo sin redondeo. Por eso, el instituto la considera estadísticamente significativa.

En votos totales, Bolsonaro reúne el 50% y Lula el 45%. Un 3% no sabe a quién votará, mientras que el 2% no elige a ninguno de los dos.