Qué se sabe del acuerdo sobre minerales entre EE.UU. y Ucrania y cómo puede impactar en la guerra

KIEV.- Tras meses de tensas negociaciones, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo que se espera otorgue a Washington acceso a los minerales y otros recursos naturales esenciales del país. Kiev espera, por su parte, que este acuerdo le asegure apoyo a largo plazo para su defensa contra Rusia.

El acuerdo demostrará a los “dirigentes rusos que no hay diferencias entre el pueblo ucraniano y el pueblo estadounidense, entre nuestros objetivos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este jueves en una entrevista con Fox Business Network.

“El pueblo estadounidense no gana dinero si los ucranianos no prosperan. Así que ahora estamos totalmente alineados en términos económicos. Y, de nuevo, creo que esta es una señal fuerte para el liderazgo ruso, y le da al presidente Trump la capacidad de negociar ahora con Rusia sobre una base aún más fuerte”, señaló.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la viceprimera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, firman un acuerdo sobre minerales en el Departamento del Tesoro, en Washington, D. C HANDOUT - US Treasury Department

“Esta es una asociación económica total. No son sólo tierras raras, es infraestructura, es energía. Así que ambas partes tienen la oportunidad de salir ganando”, añadió Bessent.

El acuerdo, que debe ser ratificado por el parlamento ucraniano, establecería un fondo de reconstrucción para Ucrania que, según funcionarios ucranianos, servirá como vehículo para garantizar la futura asistencia militar estadounidense. Un acuerdo anterior estuvo a punto de firmarse, pero se frustró en la tensa reunión en el Salón Oval entre el presidente estadounidense Donald Trump, su vice, J. D. Vance, y el líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Hemos elaborado una versión del acuerdo que ofrece condiciones mutuamente beneficiosas para ambos países. Este acuerdo, en el que Estados Unidos manifiesta su compromiso con la promoción de la paz a largo plazo en Ucrania y reconoce la contribución de Ucrania a la seguridad global al renunciar a su arsenal nuclear”, declaró en Facebook la ministra de Economía, Yulia Svyrydenko, quien firmó el acuerdo en representación de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su tensa reunión en la Casa Blanca SAUL LOEB - AFP

La firma se produce durante lo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó como una semana “muy crítica” para los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que parecen haberse estancado. Ucrania considera el acuerdo como una forma de garantizar que su mayor y más importante aliado se mantenga comprometido y no congele el apoyo militar, clave en su lucha de tres años contra la invasión rusa a gran escala.

Estas son las claves del acuerdo:

¿Qué incluye el acuerdo?

El acuerdo abarca minerales, incluyendo tierras raras, pero también otros recursos valiosos, como petróleo y gas natural, según el texto publicado por el gobierno ucraniano.

No incluye recursos que ya son una fuente de ingresos para Ucrania. En otras palabras, cualquier beneficio del acuerdo depende del éxito de nuevas inversiones. Las autoridades ucranianas también han señalado que no se refiere a ninguna obligación de deuda para Kiev, lo que significa que las ganancias del fondo probablemente no se destinarán a reembolsar a Estados Unidos por su apoyo previo.

Las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos posan con miembros de delegaciones durante la ceremonia de firma del acuerdo sobre minerales HANDOUT - Facebook / @yulia.svyrydenko

Las autoridades también enfatizaron que el acuerdo garantiza que la plena propiedad de los recursos permanece en Ucrania, y que el estado determinará qué se puede extraer y dónde.

El texto del acuerdo enumera 55 minerales, pero afirma que se pueden acordar más.

Trump expresó repetidamente su interés en las tierras raras de Ucrania, y algunas de ellas están incluidas en la lista, al igual que otros minerales críticos, como el titanio, el litio y el uranio.

¿Qué son las tierras raras?

Las tierras raras son un grupo de 17 metales que se utilizan para fabricar imanes que transforman la energía en movimiento para vehículos eléctricos, teléfonos celulares, sistemas de misiles y otros dispositivos electrónicos. No existen sustitutos viables.

El Servicio Geológico de Estados Unidos considera 50 minerales críticos, incluyendo tierras raras, níquel y litio.

Los minerales críticos son esenciales para industrias como la defensa, los electrodomésticos de alta tecnología, la industria aeroespacial y las energías renovables.

Una vista aérea muestra una excavadora de arrastre operando en una mina de titanio a cielo abierto en la región de Zhytomyr, Ucrania ROMAN PILIPEY - AFP

China es el mayor productor mundial de tierras raras, y tanto Estados Unidos como Europa han buscado reducir su dependencia de Pekín, el principal adversario geopolítico de Trump.

¿Cuál es el estado de la industria minera de Ucrania?

Las tierras raras de Ucrania están prácticamente sin explotar debido a las políticas estatales que regulan la industria, la falta de información fiable sobre los yacimientos y la guerra.

El potencial de la industria es incierto, ya que los datos geológicos son escasos debido a que las reservas minerales están dispersas por toda Ucrania, y los estudios existentes se consideran en gran medida inadecuados, según empresarios y analistas.

Trabajadores operan maquinaria en una mina de titanio a cielo abierto en la región de Zhytomyr, Ucrania, en febrero de 2025 ROMAN PILIPEY - AFP

En general, sin embargo, las perspectivas para los recursos naturales ucranianos son prometedoras. Se cree que las reservas de titanio del país, un componente clave para las industrias aeroespacial, médica y automotriz, se encuentran entre las mayores de Europa. Ucrania también posee algunas de las mayores reservas conocidas de litio de Europa, necesario para producir baterías, cerámica y vidrio.

Ucrania cuenta con yacimientos de 22 de los 34 minerales identificados por la Unión Europea como críticos, según datos ucranianos. Estos incluyen materiales industriales y de construcción, ferroaleaciones, metales preciosos y no ferrosos, y algunas tierras raras.

En 2021, la industria minera ucraniana representó el 6,1% del producto interno bruto (PBI) del país y el 30% de las exportaciones.

Se estima que alrededor del 40% de los recursos metalúrgicos de Ucrania se encuentran actualmente bajo ocupación rusa, según estimaciones de los centros de estudios ucranianos We Build Ukraine y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, que citan datos hasta el primer semestre de 2024.

Un empleado abre una válvula en una instalación de gas durante un ejercicio de entrenamiento para la gestión de emergencias en una estación de bombeo de gas del gasoducto de la pequeña ciudad de Boyarka, en la región de Kiev GENYA SAVILOV - AFP

El gobierno de Ucrania estima que el potencial total de inversión del sector ronda los 12.000-15.000 millones de dólares para 2033.

El Servicio Geológico Estatal indicó que el gobierno estaba preparando cerca de 100 yacimientos para su licencia y desarrollo conjunto, pero no proporcionó más detalles.

Si bien Ucrania cuenta con una mano de obra altamente cualificada y relativamente económica, así como con una infraestructura desarrollada, los inversores destacan una serie de barreras a la inversión. Estas incluyen procesos regulatorios ineficientes y complejos, así como dificultades para acceder a datos geológicos y obtener terrenos. Dichos proyectos tardarían años en desarrollarse y requerirían una considerable inversión inicial, señalaron.

¿Cómo funcionará el fondo para la reconstrucción?

El acuerdo establece un fondo de inversión para la reconstrucción, y tanto Estados Unidos como Ucrania tendrán la misma participación en su gestión, según Svyrydenko.

El fondo contará con el apoyo del gobierno estadounidense a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, agencia que Ucrania espera que atraiga inversión y tecnología de países estadounidenses y europeos.

Se espera que Ucrania aporte al fondo el 50% de todas las ganancias futuras de los recursos naturales estatales. Estados Unidos también contribuirá con fondos y equipos directos, incluyendo sistemas de defensa aérea y otra ayuda militar muy necesarios.

Una tripulación de tanques ucranianos de la 33.ª Brigada Mecanizada Independiente dispara un proyectil desde un tanque Leopard 2A4 durante un ejercicio de entrenamiento de campo en un lugar no revelado de Ucrania, el 30 de abril de 2025 GENYA SAVILOV - AFP

Las contribuciones al fondo se reinvertirán en proyectos relacionados con la minería, el petróleo y el gas, así como en infraestructura.

No se extraerán beneficios del fondo durante los primeros 10 años, afirmó Svyrydenko.

Inicialmente, funcionarios de la administración Trump impulsaron un acuerdo por el cual Washington recibiría 500.000 millones de dólares en beneficios de la explotación de minerales como compensación por su apoyo durante la guerra. Pero Zelensky rechazó la oferta, afirmando que no firmaría un acuerdo “que será pagado por 10 generaciones de ucranianos”.

Agencias AP y Reuters