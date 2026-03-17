Por qué la Argentina se fue de la Organización Mundial de la Salud

La Argentina abandonó formalmente este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), un año después de que el Gobierno notificara su retiro. El canciller Pablo Quirno confirmó que la salida quedó formalizada “de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. El país había integrado el organismo desde 1948.

La decisión fue tomada en febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, días después de que el estadounidense Donald Trump adoptara una medida similar. El Gobierno justificó el retiro en las críticas al manejo de la pandemia de Covid-19: sostuvo que las cuarentenas recomendadas por la OMS “provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial” y que “las recetas del organismo no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Salvatore Di Nolfi - Keystone

La gestión libertaria también cuestionó que la OMS “asume competencias que no le corresponden y limita la soberanía de los países”. Para el Gobierno, el organismo es uno de los entes supranacionales que “se dedican a hacer política internacional” en lugar de cumplir sus objetivos originales.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

Quirno aclaró que Argentina “continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”.

La relación con la OMS permite coordinar acciones con otras regiones. También recibe asistencia técnica mediante la oficina regional, que en muchos casos es con el financiamiento de la OMS de ciertos estudios o proyectos.

Voces críticas

Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, advirtió tras conocer la decisión de Milei: “Salir de la OMS para un país implica estar fuera de las políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y el Reglamento Sanitario Internacional, la preparación coordinada para pandemias, las innovaciones; también, ser parte de la agenda sanitaria mundial con alguna influencia mínima”.

Rubinstein, exsecretario de Salud Hernán Zenteno / LA NACION - Archivo

Marcelo García Diéguez, exdirector de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación y profesor asociado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), opinó que “son muchos los aspectos” por los que “la participación en organismos multilaterales permite poner la voz de nuestro país en contexto”.