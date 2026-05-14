¿Qué significa Hakuna Matata, la expresión africana inmortalizada por El Rey León?

Mucho antes de convertirse en el estribillo de una de las canciones más famosas de Disney, la expresión “Hakuna Matata” ya formaba parte de la vida cotidiana de millones de personas en África Oriental. Popularizada mundialmente por la película El Rey León, esta frase en suajili significa literalmente “sin preocupaciones” o “sin inquietudes” y se utiliza para transmitir tranquilidad ante las dificultades diarias.

Hablado principalmente en países como Kenia, Tanzania y Uganda, el suajili surgió como lengua de integración comercial y cultural en la costa oriental de África. La expresión se forma a partir de las palabras “hakuna”, que indica ausencia o inexistencia, y “matata”, término relacionado con problemas, dificultades o preocupaciones.

"Sin preocuparse": la frase llegó de la mano de El Rey León y se popularizó Buena Vista

La frase alcanzó fama internacional en 1994 al ser incluida en la banda sonora de El Rey León. En la película, los personajes Timón y Pumba le presentan a Simba una filosofía de vida basada en la ligereza y la despreocupación. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la película animada y contribuyó a transformar esta expresión africana en un fenómeno cultural global.

Pero “Hakuna Matata” ya circulaba en la música africana antes de la producción de Disney. El grupo Them Mushrooms utilizó la expresión en una canción lanzada en la década de 1980, que fue bastante popular en Kenia. Su éxito regional llamó la atención de la industria cultural estadounidense años después.

La popularización mundial de la frase también generó controversia. Disney registró “Hakuna Matata” como marca comercial en Estados Unidos para su uso en productos y artículos relacionados con la película, lo que provocó críticas de activistas e intelectuales africanos. Estos argumentan que la apropiación comercial de una expresión tradicional transforma un patrimonio cultural colectivo en propiedad privada.

El debate ha cobrado fuerza en las redes sociales en los últimos años, con llamamientos para que los términos de uso popular e histórico no sean monopolizados por grandes corporaciones internacionales. Entre las demandas planteadas por los activistas se encuentran el reconocimiento de la expresión como patrimonio cultural de dominio público y una mayor participación de los representantes africanos en las decisiones relacionadas con los elementos culturales del continente.

A pesar de los debates legales y culturales, “Hakuna Matata” sigue siendo una expresión muy utilizada en la vida cotidiana africana. Aparece en mercados, itinerarios turísticos y conversaciones informales como una forma de aliviar tensiones y transmitir un mensaje de calma y bienvenida.