Elecciones 2025: cómo ver la plataforma electoral de cada partido para los comicios de octubre

Los ciudadanos de todo el país que se encuentren en el padrón electoral de electores para las elecciones legislativas del 26 de octubre, deben saber que ya está disponible para consultar el abanico de propuestas de los distintos espacios políticos.

La CNE exhibe las plataformas electorales de todos los espacios políticos

La CNE (Cámara Nacional Electoral) ofrece un apartado específico que permite ver las plataformas electorales de cada partido para los comicios de octubre, según la región.

Allí se puede consultar en detalle las propuestas, visión, valores, plan de acción en distintas áreas de gobierno que ofrece cada fuerza política que compite en octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso Nacional.

Cómo ver las plataformas electorales de cada partido para los comicios de octubre

Para conocer la información pormenorizada de cada espacio político para las Elecciones Legislativas 2025, es preciso:

Ingresar al sitio oficial de la CNE.

Luego se debe seleccionar la opción: Elecciones Generales y allí se muestra una leyenda de Plataformas electorales .

y allí se muestra una leyenda de . Posteriormente, se puede realizar una consulta por provincia, donde se puede ver el listado de partidos y seleccionar cada uno e ingresar a su plataforma electoral específica.

En todos los casos se encuentra digitalizado el detalle de cada propuesta política, con un punteo de los aspectos más relevantes que se ofrecen a la ciudadanía, con el objetivo de cautivar a los votantes en la jornada electoral.

Allí se encuentran representados todos los espacios políticos que compiten el 26 de octubre, y las iniciativas puntuales para cada lugar. Haciendo click en cada provincia, aparece el listado de partidos y el número de lista que lo acompaña.

La Boleta Única de Papel (BUP) se usará en todo el país para las Elecciones Legislativas 2025 CNE

Cómo se bota con Boleta Única de Papel

La BUP (Boleta Única de Papel) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Puesto a que se votan tanto senadores como diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Con la BUP, los ciudadanos deben seguir los siguientes pasos para votar en los comicios del 26 de octubre:

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.