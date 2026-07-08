Quién era Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino que era intensamente buscado luego de los dos sismos que azotaron Venezuela a mediados de junio, fue encontrado muerto. El menor de edad había cumplido nueve años el lunes y al momento del terremoto había regresado a un departamento en La Guaira luego de pasar un día de playa junto a su tío.

Sus padres, de origen venezolano, se habían instalado en la Argentina en el 2013. Años después, en 2017, tuvieron a su hijo en Buenos Aires. Sin embargo, en enero de este año resolvieron regresar a su país de origen por “cuestiones personales”.

El lunes, su madre Blancalida Martínez Coronado, se había acercado hasta las afueras del edificio donde su hijo se hallaba el día del terremoto con una torta de chocolate y una vela, para desearle un feliz cumpleaños. “Así honramos tu vida que pronto abrazaremos”, escribió, vía Instagram.

La familia de Lucas Gámez le había festejado su cumpleaños en medio del operativo

A su vez, también había compartido una publicación del humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompañó a la familia con diversos posteos en redes: “Lucas cumple nueve años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad”.

“Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", expresó.

Además, compartió un video realizado por sus compañeros de escuela, quienes pidieron por su pronto regreso. “Espero verte pronto en tu cumpleaños. Seguro será impresionante”, manifestó uno de ellos.

La imagen que compartió la madre de Lucas por su cumpleaños Redes

“Feliz cumpleaños crack. Mira, ya tengo el álbum del Mundial y lo estoy completando. Tengo la carta de Cristiano Ronaldo. Estoy completando este álbum gracias a ti porque tú me lo diste en mi cumpleaños. Tienes que salir y venir con nosotros, por favor”, expresó otro de sus amigos.

Lucas era buscado desde hace dos semanas, cuando un doble sismo impactó en Venezuela. Según la reconstrucción de los hechos realizado por su familia, el menor había ido a una playa en La Guaira junto a uno de sus tíos.

Aquel día, 24 de junio, era feriado en el país caribeño por el aniversario de la Batalla de Carabobo. El niño habría regresado al departamento en el que se alojaba instantes antes de los terremotos.

Lucas Gámez, el joven argentino de 9 años encontrado sin vida en Venezuela

El 29 del mes pasado, Marcos Gámez, el padre de Lucas, había asegurado en diálogo con LN+ que el día anterior, el domingo 28, los rescatistas detectaron calor corporal a unos 10 metros de profundidad del edificio. “El equipo puede detectar el tamaño de la persona y es un niño. También se logró ubicar el celular de Lucas a esa distancia”, había expresado.

“Anoche los rescatistas ingresaron al lugar y gritaron para ver si había alguien con vida, pero no hubo respuesta. Por el calor corporal no hay dudas de que ahí hay una persona”, remarcó y sumó: “Del tío no sabemos nada. Se presume que estaba dentro del departamento, por la ubicación del celular, pero no tenemos certezas”.

En declaraciones recientes, el padre del menor había indicado que aún faltaba un “trabajo de remoción de escombros importante” y decidir la estrategia a seguir “según los espacios que se crearon nuevos a raíz de la última remoción”. Finalmente, este miércoles fue hallado sin vida, según confirmó Cancillería argentina a LA NACION.