Quién es el “héroe” que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa Bondi en Australia

El “héroe” que fue filmado luchando con uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach, la popular playa de Sídney, Australia, fue identificado como Ahmed al Ahmed.

El video muestra al hombre corriendo hacia el agresor y arrebatándole el arma, antes de apuntarle con ella y obligarle a retirarse. El hombre de 43 años es propietario de una frutería y padre de dos hijos. Permanece ingresado en el hospital, donde fue operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano, según informó su familia a la cadena de noticias 7News Australia.

El primo de Ahmed, Mustafá, declaró a ese medio este domingo por la noche: “Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”. No está claro cómo resultó herido, pero este lunes su familiar dio más detalles sobre su estado: “Lo vi anoche. Se encontraba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores”.

Quién es el “héroe” que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa de Bondi en Australia HANDOUT� - COURTESY OF TIMOTHY BRANT-COLES/�

Quién es el “héroe” que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa de Bondi en Australia SAEED KHAN� - AFP�

Los tutores de Ahmed afirmaron a la cadena de medios australiana ABC que había recibido cuatro o cinco balazos. “Rogamos a Dios que lo salve”, declaró su madre. Y su padre añadió: “Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando, las personas muriendo en las calles”. “Él no discrimina entre una nacionalidad y la otra. Especialmente aquí en Australia no hay diferencia entre un ciudadano y el otro”, agregó.

Dieciséis personas murieron —entre ellas uno de los atacantes— y decenas resultaron heridas en el tiroteo del domingo por la mañana que tuvo lugar mientras más de 1000 personas asistían a un evento para celebrar la festividad judía de Janucá.

La policía local lo calificó como un incidente terrorista dirigido contra esa comunidad religiosa y afirmó que los dos atacantes implicados eran un padre y un hijo de 50 y 24 años. Indicaron que el hombre mayor murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro permanece en el hospital en estado crítico.

La confrontación

Las imágenes del acto de Ahmed se hicieron virales rápidamente. Muestran a uno de los atacantes de pie detrás de una palmera, cerca de un pequeño puente peatonal, apuntando y disparando su arma hacia un objetivo fuera de la vista. Entonces apareció “el héroe” que estaba escondido detrás de un auto estacionado, abalanzándose hacia el atacante, al cual logra derribar.

El hombre que atacó a uno de los terroristas para sacarle el arma

Tras un forcejeo, Ahmed consiguió arrebatarle el arma, lo empujó al suelo y le apuntó con la misma arma. El atacante entonces comienza a retroceder hacia el puente. A continuación, Ahmed bajó el arma y levantó una mano en el aire, aparentemente para mostrar a la policía que no era uno de los tiradores.

Más tarde se ve al mismo atacante en el puente recogiendo otra arma y disparando de nuevo. El otro sospechoso también seguía disparando desde el puente. No está claro a quién o a qué apuntan.

“Es un auténtico héroe”

En una rueda de prensa celebrada el domingo por la noche, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, rindió homenaje a la valentía de Ahmed, cuyo nombre aún no se había revelado en ese momento. “Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, destacó.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en una declaración: “Hoy vimos australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía salvó vidas”.

En tanto, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió a Ahmed, de quien dijo que tenía “un gran respeto”. “Fue una persona muy, muy valiente, de hecho, la que llegó y atacó frontalmente a uno de los atacantes y salvó muchas vidas”, declaró.

Por Emily Atkinson