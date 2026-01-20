Quién es el quinto argentino detenido en Venezuela

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia denunció la detención de un quinto argentino en Venezuela bajo condiciones de aislamiento. La organización civil comunicó la situación del ciudadano frente a la falta de registros oficiales sobre su paradero. La institución exige la libertad inmediata del sujeto ante la ausencia de causas judiciales claras. Elisa Trotta, representante de la entidad, ubicó al hombre en una de las sedes del sistema penitenciario de Caracas.

Quién es el quinto argentino identificado en Venezuela

Gustavo Gabriel Rivara nació el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires. El hombre de 52 años carece de representación familiar activa en los reclamos diplomáticos actuales. Rivara finalizó sus estudios técnicos a los 18 años. Poco después inició una formación académica orientada a la teología.

El ciudadano argentino nació el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires

El ciudadano planeó su ingreso al seminario eclesiástico durante su juventud. El fallecimiento de su madre interrumpió ese camino religioso y transformó sus metas personales. El joven optó por los viajes internacionales. Rivara recorrió el continente americano en bicicleta de punta a punta durante 15 años. Esta experiencia lo tornó un especialista en el folklore y las tradiciones regionales.

El viajero registró sus vivencias en un sitio web personal. Sus publicaciones mantenían un perfil bajo para priorizar sus aventuras. El interés por los procesos políticos surgió en 2001 tras una visita a Cuba. En 2002 la policía política de Venezuela lo capturó. La detención ocurrió durante sus tareas de investigación sobre el régimen local. Aquella primera estancia en prisión finalizó sin documentos oficiales que certificaran su salida.

Cuál es su situación actual en el centro de detención Helicoide

La exembajadora Elisa Trotta confirmó que el paradero de Rivara es el Helicoide y define al lugar como el mayor espacio de tortura en la región. El sitio de noticias Reporte Ya alertó sobre este caso la semana pasada. La información detalla que el hombre sufre un marcado deterioro psicosocial.

Elisa Trotta denunció que el Helicoide constituye el centro de torturas más grande de Latinoamérica

El aislamiento total y la incomunicación afectan su estado de salud de manera progresiva. La organización reclama su liberación inmediata junto con la de otros mil presos políticos. El gobierno de Argentina gestiona la salida de otros ciudadanos en condiciones similares. La lista incluye a Nahuel Gallo y Germán Giuliano.

También permanece bajo custodia Roberto Baldo, dueño de una pizzería en Caracas. El rehén Yaacov Harary recuperó recientemente su libertad tras 450 días de secuestro. Rivara constituye el caso más reciente de un ciudadano nacional atrapado en el sistema represivo venezolano. La falta de datos en los registros consulares oficiales dificulta el seguimiento de su causa.

Bajo el seudónimo Gabriel Freyre el autor publicó obras sobre arte religioso junto a una editorial jesuita

Libros y actividad bajo el alias Gabriel Freyre

El detenido publicó diversas obras literarias con el seudónimo Gabriel Freyre. Sus trabajos incluyen dos libros sobre arte religioso en México producidos por una editorial jesuita. También escribió el texto de apologética cristiana titulado Unidos por Cristo. Esta obra analiza la separación en el seno de la Iglesia.

Una cuenta de Facebook perteneciente a su alias literario muestra interacciones hasta inicios de este año. El cinco de enero el perfil difundió un mensaje de optimismo sobre el futuro de Venezuela. El texto mencionaba un sentimiento de hermandad con el pueblo local.

El autor agradeció la oportunidad de observar sucesos importantes para el continente. Cuatro días más tarde, el usuario subió una fotografía de una bandera venezolana y sus propios libros. El epígrafe indicaba “una noche de inquietud en la ciudad de Caracas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.