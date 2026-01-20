Un error en el embarque dejó a decenas de pasajeros viendo partir su vuelo

Un insólito error durante el proceso de embarque dejó a decenas de pasajeros varados en tierra este lunes 19 de enero, luego de que su avión con destino a España despegara sin ellos pese a que ya habían presentado documentos y escaneado sus tarjetas de embarque. El suceso ocurrió en el aeropuerto de Manchester, en Inglaterra, con un vuelo de la aerolínea británica Jet2 que tenía como destino la ciudad de Alicante.

Según relataron los pasajeros afectados al diario Manchester Evening News, al menos 35 personas fueron dirigidas a una escalera tras pasar el control de embarque. Allí permanecieron esperando hasta 40 minutos, convencidos de que serían trasladados en un autobús o que se abriría el acceso directo al avión.

Sin embargo, el vuelo LS879, programado para despegar alrededor de las 7 de la mañana, partió sin ellos. Lo más desconcertante, aseguran, es que su equipaje sí iba a bordo del avión.

“Estábamos atrapados, como animales enjaulados”

Matt, uno de los pasajeros afectados, viajaba con su hijo y contó que todo parecía transcurrir con normalidad hasta que quedaron detenidos en la escalera. “Pensamos que venía un autobús o que abrirían la puerta. Pasaron 10, 20, 30 minutos y nadie nos decía nada”, relató al medio británico.

Fue solo cuando un trabajador del aeropuerto se acercó desde la pista que recibieron la noticia: el avión ya se había ido. “Literalmente nos dijeron que el vuelo había despegado. Nadie podía creerlo”, añadió.

Matt aseguró que el personal le explicó que se trató de un error en la señalización y las indicaciones de las escaleras, lo que habría provocado que los pasajeros siguieran una ruta incorrecta durante el embarque.

Error en el embarque deja a decenas de pasajeros viendo partir su vuelo. Shutterstock

Pasajeros cuestionan los protocolos de control

Uno de los aspectos que más indignación generó entre los afectados fue la aparente ausencia de un conteo final de pasajeros antes del despegue. “Ese avión salió con al menos 36 personas menos. Uno pensaría que alguien lo notaría”, afirmó Matt, quien también cuestionó que la tripulación no verificara si el vuelo estaba completo.

Entre los pasajeros había personas mayores y familias con niños, algunos con condiciones de salud como ansiedad, según relataron testigos. Mientras esperaban una solución, Jet2 les entregó vales de 10 libras (cerca de 50 mil pesos) y les informó que serían reubicados en otros vuelos hacia Alicante el mismo día.

La aerolínea Jet2 se pronunció

Ante lo ocurrido, la aerolínea emitió un comunicado en el que reconoció el error y aseguró que se trata de un caso excepcional. “Tenemos conocimiento de que el vuelo LS879 de Manchester a Alicante partió sin algunos pasajeros esta mañana y estamos investigando esto urgentemente con el aeropuerto”, señaló un portavoz.

La compañía añadió que su equipo está atendiendo a los clientes afectados y que ya se organizaron vuelos alternativos para que puedan llegar a su destino. “Por supuesto, queremos pedir disculpas a estos clientes”, concluyó la aerolínea.

Para muchos de los pasajeros, el episodio fue descrito como caótico e inexplicable, especialmente porque ya habían cumplido con todos los pasos del embarque. “Es algo que nunca había visto. Parece una comedia absurda, pero nos pasó de verdad”, resumió uno de los afectados. Las autoridades aeroportuarias y la aerolínea continúan investigando cómo se produjo el fallo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.