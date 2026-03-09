Quién es Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras del poder iraní

TEHERÁN.– Desde los rincones más reservados del poder hasta la posibilidad de ocupar el asiento de su padre: Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Khameneí, aparece hoy como el hombre llamado a convertirse en el próximo Líder Supremo de Irán.

Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, Mojtaba cultivó durante décadas un perfil deliberadamente bajo. Mientras su padre gobernaba desde la cúspide de la República Islámica, él evitó los flashes de la prensa y se movió en la sombra. Tras la muerte del ayatolá, este “hijo predilecto” se perfila para convertirse en el tercer líder supremo en la historia del régimen.

Mojtaba Khamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Khamenei Vahid Salemi - AP

Su poder nació en el silencioso entramado de la oficina del Líder Supremo. Desde allí fue tejiendo una red de influencias mientras los presidentes iban y venían y las protestas sacudían las calles iraníes.

Durante años fue considerado el guardián más cercano de su padre. Decidía quién podía hablar con el ayatolá y qué información llegaba a su despacho. Esa posición le permitió acumular un poder informal pero enorme, ejercido lejos de las cámaras y sin llamar la atención.

La verdadera fortaleza de Mojtaba reside en su vínculo con los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria de Irán. A diferencia del perfil ideológico de su padre, él consolidó su influencia como aliado de los mandos militares.

Ese nexo tiene raíces en la guerra entre Irán e Irak. Entre 1987 y 1988, Mojtaba sirvió en el batallón Habib ibn Mazahir de los Guardianes de la Revolución. En esas trincheras estableció relaciones con soldados que hoy ocupan posiciones clave dentro del aparato de seguridad iraní.

Mojtaba Jamenei es conocido por su influencia en Irán. Getty Images

Tras el conflicto, ese batallón se convirtió en un núcleo de poder dentro de las estructuras de seguridad más duras del régimen, con acceso directo a la cúpula del sistema.

Para los sectores más duros de la revolución, la figura de Mojtaba representa una garantía de continuidad. Su ascenso permitiría preservar intacto el complejo militar y de seguridad frente a cualquier intento de apertura política.

El arquitecto del puño de hierro

Diversos informes de inteligencia occidentales lo señalan como una figura clave en la coordinación de la represión contra la “Onda Verde” de 2009, así como contra las protestas de “Mujer, Vida, Libertad” de 2022.

En ambos episodios, su nombre quedó asociado al aparato represivo del régimen.

También jugó un papel relevante en la política interna. Durante años fue considerado la “eminencia gris” que respaldó al expresidente Mahmud Ahmadineyad en las controvertidas elecciones de 2005 y 2009. Algunos medios internacionales sostienen que ayudó a asegurar la victoria oficialista en 2009, en medio de denuncias de fraude.

A él también se le atribuye la creación del Cuartel Ammar, un espacio ideológico destinado a neutralizar las críticas internas dentro del sistema político iraní.

Alí Khamenei Getty Images

Un clérigo bajo la lupa de Qom

Pese a su linaje, la legitimidad religiosa de Mojtaba genera debate dentro del propio establishment clerical.

Estudió en la escuela Alavi y luego en los seminarios teológicos de Qom, bajo la tutela de clérigos ultraconservadores y del propio Alí Khamenei. Sin embargo, no es considerado un gran jurisconsulto ni una “fuente de emulación” (marja) dentro del clero chiita, un requisito tradicional para alcanzar la máxima autoridad religiosa.

En septiembre de 2024, la suspensión de sus clases avanzadas de jurisprudencia —un paso clave para aspirar a ese reconocimiento— encendió alarmas en los círculos religiosos.

Para sus detractores, este episodio expone una debilidad doctrinal que el respaldo militar no logra compensar. Además, su eventual ascenso rompería con uno de los principios fundacionales del sistema: evitar una sucesión hereditaria que recuerde a una monarquía.

Imagen difundida por la oficina del líder supremo de Irán que muestra a Mojtaba Khameneí (derecha), hijo del ayatolá Alí Khameneí, durante un acto en Teherán, el 30 de octubre de 2024 -� - KHAMENEI.IR�

Fortuna oculta y sanciones internacionales

Mojtaba Khamenei no solo mueve hilos políticos. También es señalado como administrador de una compleja red financiera.

Su patrimonio personal se estima en cientos de millones de dólares. Investigaciones internacionales mencionan empresas fantasma e inversiones en Londres, Dubái y Suiza, vinculadas a circuitos de capital relacionados con la venta de petróleo iraní.

Ese perfil le valió sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019, que lo acusó de colaborar con las actividades de la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

Mojtaba Khamenei no parece dispuesto a reformar la República Islámica, sino a blindarla.

Su ascenso apunta a concentrar aún más el poder en instituciones no electas y a reforzar el peso del aparato de seguridad en la política iraní.

Imagen de archivo difundida por la oficina del líder supremo de Irán que muestra a Mojtaba Khameneí durante un acto en Teherán, el 3 de octubre de 2024 -� - KHAMENEI.IR�

El contexto, sin embargo, es explosivo. Fuera de las fronteras, Israel lo ha señalado como un posible “objetivo legítimo” en el marco de la guerra regional. Dentro del país, el rechazo a una sucesión dinástica y la falta de legitimidad social convierten su eventual liderazgo en uno de los momentos más delicados en la historia reciente de Irán.

Agencia ANSA y Diario El País