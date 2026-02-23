Quién es Punch, el mono que usa un peluche para superar el abandono

Un mono japonés de siete meses que reside en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en las afueras de Tokio, llamado Punch, vive bajo la tutela de especialistas tras el abandono de su madre. Los responsables del centro de conservación implementaron una técnica de crianza asistida con un peluche para fomentar su crecimiento motriz, con el fin de mitigar los efectos de la soledad.

Punch: el mono viral

La historia de este primate comenzó hace siete meses en el recinto de simios del zoológico japonés cuando su madre lo abandonó en el momento del parto. Un visitante del parque detectó la situación y dio aviso inmediato a los responsables del lugar, quienes intervinieron de forma rápida para garantizar la supervivencia del animal.

Japón: la historia de Punch, un mono bebé, con su “mamá” de peluche conmueve al mundo

Según los especialistas, los bebés de esta especie suelen aferrarse a sus madres para desarrollar fuerza muscular y obtener una sensación de seguridad básica. Ante la ausencia del contacto materno, el equipo técnico buscó alternativas para que el pequeño tuviera un soporte físico al cual sujetarse.

Kosuke Shikano, cuidador del zoológico de Ichikawa, brindó detalles sobre las posibles causas de este comportamiento. El profesional cree que el alejamiento ocurrió debido al calor extremo que afectó a la región durante el mes de julio, una condición climática que coincidió con la fecha del nacimiento y pudo influir en la conducta de la madre. La intervención del personal resultó vital para suplir la carencia de los estímulos naturales que el animal requería en su etapa inicial de vida.

El pequeño mono japonés traslada su muñeco naranja por el recinto del zoológico de Ichikawa

El equipo del zoológico probó diversos elementos antes de encontrar el objeto adecuado para el animal, entre ellos toallas enrolladas y otros tipos de muñecos de tela. Finalmente, seleccionaron un orangután de peluche de color naranja y ojos saltones, que pertenece a la empresa sueca IKEA. La elección del modelo respondió a criterios funcionales específicos para la fisonomía del pequeño primate.

Kosuke Shikano detalló las razones de esta preferencia técnica en una entrevista para la agencia Reuters. “Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos”, precisó el cuidador. El animal lo arrastra por todas las instalaciones y rara vez se separa de él.

Punch, el macaco bebé japonés, abrazado a su "madre" orangután en Tokio

Cuál es el estado actual de la integración de Punch con su manada

El proceso de socialización presenta desafíos importantes para los trabajadores del predio, ya que el pequeño tuvo dificultades para integrarse en el grupo. Algunos visitantes capturaron imágenes donde se observa el rechazo de los otros monos donde los miembros del grupo no le permiten sumarse a las actividades de juego ni a las sesiones de acicalamiento.

Los cuidadores afirman que estos episodios forman parte de un proceso de aprendizaje natural. Shikano aseguró que el animal se integra poco a poco en el grupo. “Creo que llegará un día en el que ya no necesite su peluche”, vaticinó el especialista ante Reuters.

Punch hizo nuevos amigos

Un video reciente mostró un avance en este camino de convivencia, donde se observa al pequeño cerca de algunas hembras de mayor edad que permitieron su compañía. El animal todavía mantiene la sujeción firme sobre su juguete naranja mientras explora estos nuevos vínculos.

El impacto de la historia de Punch

La vida cotidiana del animal y su relación con el juguete se transformaron en un fenómeno viral, ya que los videos del pequeño animal en el zoológico de Ichikawa alcanzaron una difusión masiva y atrajeron a una multitud de nuevos visitantes al predio.

Miyu Igarashi, una enfermera de 26 años, relató su experiencia tras conocer la historia a través de internet. “Ver a Punch en las redes sociales, abandonado por sus padres pero aun así esforzándose tanto, me conmovió mucho”, comentó la mujer a Reuters y decidió visitar el zoológico junto a una amiga para ver al animal en persona.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.