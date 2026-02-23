Por primera vez: exhiben los restos de San Francisco de Asís al público por el 800º aniversario de su muerte

ASÍS.- Por primera vez en la historia, los restos de uno de los santos más importantes de Italia serán expuestos durante un mes y hasta el 22 de marzo para que los fieles puedan visitarlo. El cuerpo de San Francisco de Asís fue colocado en el convento franciscano de Asís, en la región de Umbría, frente a un altar, en un “ambiente de meditación y silencio”.

Por la tarde, la celebración del traslado y las Vísperas serán presididas por el cardenal Ángel Fernández Artime, legado papal para las Basílicas Papales de Asís. “Estamos viviendo un acontecimiento de gracia extraordinaria, no una mirada nostálgica al pasado, sino una invitación fuerte y concreta a nuestro presente”, dijo en su homilía.

En el santuario, los huesos de Francisco son visibles, aunque “desgastados”, como explicó fray Giulio Cesareo, director de la Oficina de Comunicaciones. Además de la urna de vidrio que cubre los restos, la zona está cubierta de cámaras de seguridad las 24 horas para garantizar su seguridad.

Miles de personas se acercan a ver los restos. Gregorio Borgia - AP

Según los especialistas, el cráneo parece particularmente marcado, no solo por 800 años que pasaron, sino también por las numerosas exhumaciones que se realizaron a lo largo de los siglos. “Encontramos la presencia de Francisco aún más cerca de nosotros”, declaró el custodio, fray Marco Moroni y añadió: “La fe cristiana es una fe corpórea, y ese cuerpo, consumido por el amor”, se convierte en un “sermón silencioso”.

Los frailes, que abrieron la urna del siglo XIX con las llaves “S” y “F”, quedaron “profundamente conmovidos”. “Nos centramos en lo esencial: Francisco es un hombre del Evangelio”, enfatizaron.

Las largas filas para entrar a la basílica en Asís. Gregorio Borgia - AP

La exposición, autorizada y bendecida por el Santo Padre, ya atrajo cerca de 400.000 reservas de visitantes: la entrada es solo mediante registro por razones de seguridad, con una asistencia prevista de entre 15.000 y 16.000 personas entre semana y cerca de 20.000 los fines de semana. Los expertos aseguran que los restos de San Francisco no sufrirán ninguna alteración por su exposición prolongada.

La presidenta de la Región de Umbría, Stefania Proietti, habló de “emoción y responsabilidad” y recordó la ley regional sobre el 800 aniversario, que incluyó una dotación de 2,5 millones de euros y un hospital pediátrico como “obra emblemática”.

Los restos se conservan en muy buen estado. GIOVANNI GREZZI - AFP

El cuerpo del santo, fundador de la orden de los franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, fue transferido en la basílica construida en su honor en 1230. Pero no fue hasta 1818 que se encontró su tumba. Los huesos de San Francisco solo se habían expuesto una vez, en 1978, a un público reducido y durante un día.

También en Asís, en el Santuario de la Desposesión, se conservan las reliquias de Carlo Acutis, un adolescente italiano que murió en 2006 y fue canonizado en septiembre por el papa León XIV.

Con información de ANSA