El presidente Javier Milei llega en la madrugada de este martes a Estados Unidos, donde se reencontrará con su par norteamericano Donald Trump para dialogar sobre el respaldo financiero para la Argentina.

En un vuelo especial que partió el lunes a las 15 desde Buenos Aires hacia la ciudad de Washington, el mandatario argentino se hospedará en la Blair House, que es la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente local.

A qué hora es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca hoy CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo sigue la agenda oficial de Milei para este martes

12: El Presidente llegará a la Casa Blanca donde saludará a su par norteamericano y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión bilateral con Trump .

. 12:45: Almuerzo de trabajo en honor a Milei y del que participarán las comitivas argentinas y estadounidenses.

13:45: Despedida del mandatario argentino a cargo de Trump.

17: Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar) , el activista político de derecha asesinado de un disparo el pasado 10 de septiembre.

, el activista político de derecha asesinado de un disparo el pasado 10 de septiembre. Horario a confirmar: Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22: Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina. Se prevé que a las 8 (hora argentina) de este miércoles Milei arribe de regreso al país.

Auxilio financiero

Luego del inédito auxilio financiero del Departamento del Tesoro norteamericano, Milei regresa a Washington para plasmar la que será la imagen más potente en la saga de su alineamiento total con Estados Unidos: el encuentro con Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Durante esa reunión bilateral se reforzará la alianza entre ambas administraciones. Además, se prevé que podría haber otros anuncios estratégicos.

Luego de que el jueves de la semana pasada quedara sellado el auxilio del Tesoro, liderado por el influyente secretario Scott Bessent, la expectativa es que en la reunión bilateral se pueda materializar un nuevo acuerdo arancelario entre ambos países, por el que las autoridades argentinas, tanto en Buenos Aires como en Washington, trabajan desde hace meses.