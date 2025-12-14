Quién ganó balotaje de Chile en las elecciones 2025

José Antonio Kast ganó el balotaje y será el próximo presidente de Chile. En las elecciones de este domingo 14 de diciembre el candidato del Partido Republicano obtuvo una ventaja de casi 20 puntos sobre su contrincante, Jeannette Jara, del Partido Comunista/ Unidad por Chile.

Si bien en la primera vuelta Jara se había ubicado casi tres puntos por encima de Kast, en el balotaje el candidato logró revertir la tendencia y obtener la mayoría indiscutida. El 16 de noviembre pasado, Jara había obtenido casi el 27% de los votos, mientras que Kast cerca del 24%.

Kast y Jara se midieron en balotaje este domingo 14 de diciembre

En la segunda vuelta, el candidato republicano logró sumar apoyos de distintos sectores, por lo que será el sucesor de Gabriel Boric. El traspaso de mando será el próximo 11 de marzo.

Cerca de las 20, el mandatario saliente y el presidente electo se comunicaron a través de un llamado que fue televisado. “Quiero que sepa que me he transmitido a todos mis colaboradores que estén a disposición para tener un traspaso que esté a la altura de los chilenos se merecen”, aseguró Boric e invitó a Kast a una reunión en el Palacio de la Moneda para este lunes.

Boric hablo por telefono con Kast

Los resultados presidenciales de Chile 2025

Escrutadas el 95,18% de las mesas, el porcentaje de los votos en las elecciones en Chile para elegir al próximo presidente se distribuye así:

José Antonio Kast (Partido Republicano): 58,30%

(Partido Republicano): Jeannette Jara (Partido Comunista/ Unidad por Chile): 41,70% de los votos

Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Cast compartieron un foro "contra el socialismo" en Brasil Prensa La Libertad Avanza

Quién es José Antonio Kast y qué piensa

José Antonio Kast se presentó a su tercera carrera presidencial (tras 2017 y 2021) como el líder del Partido Republicano, apoyado también por el Partido Social Cristiano. En 2021 ganó la primera vuelta, pero fue derrotado en el balotaje por el actual presidente Gabriel.

Es abogado y fue diputado. En el escenario político, es un referente de la derecha conservadora.

Kast votó en la localidad de Paine, donde se asentó su familia al emigrar desde Alemania (Foto: @joseantoniokast)

Kast propone convertir la migración irregular en un delito y busca impulsar expulsiones masivas.

Otro de los temas centrales en la campaña de Kast fue la seguridad pública, donde propone el Plan Implacable para frenar el crimen organizado. Este plan incluye la instalación de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para cabecillas narcos y el endurecimiento de penas para miembros de las bandas criminales.

Una de sus propuestas destacadas es la revisión de la aplicación de la legítima defensa, buscando el “fin de la criminalización de víctimas que se defienden”. Pese a su enfoque de mano dura, el conservador manifestó su oposición a la pena de muerte, considerando la cadena perpetua como la pena más dura.

Kast asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo

En la economía, el candidato republicano provocó críticas al proponer un recorte fiscal de 6000 millones de dólares en 18 meses. Si bien no detalló la fórmula, planea reducir gastos eliminando funcionarios que consiguieron sus puestos por acomodo y regulando la entrega de licencias médicas.