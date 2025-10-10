Quién ganó el Premio Nobel de la Paz 2025

Este viernes 10 de octubre se entregó el Premio Nobel de la Paz 2025, que fue destinado a la venezolana María Corina Machado. Se trata de la líder de la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, que la Real Academia Sueca reconoció por su lucha por la democracia en el país latinoamericano.

"Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia“, destacaron desde el organismo. Y agregaron: ”Como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos".

El anuncio del ganador del Premio Nobel de la Paz 2025

“María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”, señalaron desde la Real Academia Sueca.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 HANDOUT� - Courtesy of instagram user @mari�

La política quiso ser candidata a presidente de Venezuela en 2024, pero fue inhabilitada para hacerlo por parte del gobierno de Maduro. De todos modos, lideró la campaña junto al candidato que la reemplazó, Edmundo González. Luego tuvo que pasar a la clandestinidad ante las amenazas recibidas en medio de las protestas y los reclamos de fraude por parte del gobierno venezolano.

Edmundo González fue quien mostró la reacción de Machado al haber sido elegida para este galardón. Lo hizo a través de las redes sociales, donde se lo ve hablando por teléfono con ella, que se encuentra escondida. “¡Estoy en shock!”, le dijo la líder opositora venezolana. “Estamos todos en shock de alegría todos”, le contestó González, quien está exiliado en España.

La reacción de María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

Quiénes ganaron el Premio Nobel 2025

Es el quinto Premio Nobel que se entrega este año. A continuación, el listado de ganadores del Premio Nobel 2025:

Premio Nobel de Medicina : el lunes se entregó el galardón destinado a esta disciplina de la Medicina a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica .

: el lunes se entregó el galardón destinado a esta disciplina de la a los científicos por sus descubrimientos sobre la . Premio Nobel de Física : ganaron los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico ”.

: ganaron los científicos “por el descubrimiento del y la ”. Premio Nobel de Química : fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por “ el desarrollo de estructuras metalorgánicas ”.

: fue para por “ ”. Premio Nobel de Literatura : el húgaro László Krasznahorkai fue elegido por la Real Academia Sueca por “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Queda conocer el ganador del premio Nobel de Economía, que se anunciará el lunes 13 de octubre.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Todo lo que hay que hacer para ver el Premio Nobel 2025 Lee Jin-man - AP

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.