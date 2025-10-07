Quién ganó el Premio Nobel de Física 2025

Este martes 7 de octubre se dio a conocer quién ganó el Premio Nobel de Física. En esta ocasión fueron galardonados los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.

La Real Academia Sueca de Ciencias los seleccionó para este reconocimiento internacional “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”.

En 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron una serie de experimentos con un circuito electrónico construido con superconductores, componentes capaces de conducir corriente sin resistencia eléctrica. En el circuito, los componentes superconductores estaban separados por una fina capa de material no conductor, una configuración conocida como unión Josephson. Al refinar y medir las diversas propiedades de su circuito, pudieron controlar y explorar los fenómenos que surgían al pasar una corriente a través de él. En conjunto, las partículas cargadas que se movían a través del superconductor formaban un sistema que se comportaba como si fueran una sola partícula que ocupaba todo el circuito.

Así pudieron comprobar tanto el efecto túnel mecanocuántico como los niveles de energía cuantizados en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano. Por lo tanto, descubrieron que las propiedades de la mecánica cuántica pueden concretarse a escala macroscópica.

Los galardonados también pudieron demostrar que el sistema se comporta tal como lo predice la mecánica cuántica: está cuantizado, lo que significa que solo absorbe o emite cantidades específicas de energía.

“Es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”, afirmó Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física. Además, el organismo internacional destacó que “el Premio Nobel de Física de este año ha brindado oportunidades para desarrollar la próxima generación de tecnología cuántica, incluida la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos".

En tanto, el lunes se entregó el galardón destinado a la disciplina de la Medicina a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

lunes 6 de octubre. El premio de Física: martes 7 de octubre.

martes 7 de octubre. El premio de Química : miércoles 8 de octubre.

: miércoles 8 de octubre. El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

jueves 9 de octubre. El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

viernes 10 de octubre. El premio de Economía: lunes 13 de octubre.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.