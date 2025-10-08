Quién ganó el Premio Nobel de Química 2025

Este miércoles 8 de octubre se dio a conocer el ganador del Premio Nobel de Química 2025, por el cual se reconoce a una persona u organización por sus aportes a la humanidad en esta disciplina. En esta oportunidad, la Real Academia Sueca de Ciencias reconoció a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por “el desarrollo de estructuras metalorgánicas”.

Desde el organismo internacional explicaron que los ganadores “crearon estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas”. Y detalló: “Estas estructuras metalorgánicas pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”.

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar estructuras metalorgánicas Premio Nobel

En ese sentido, desarrollaron una nueva forma de arquitectura molecular. En sus estructuras, los iones metálicos funcionan como pilares unidos por largas moléculas orgánicas (carbonadas). Juntos, los iones y moléculas metálicas se organizan para formar cristales con grandes cavidades. Estos materiales porosos se denominan estructuras metalorgánicas (MOF). Al variar los componentes básicos de las MOF, los químicos pueden diseñarlas para capturar y almacenar sustancias específicas. Las MOF también pueden impulsar reacciones químicas o conducir electricidad.

“Las estructuras metalorgánicas tienen un enorme potencial, brindando oportunidades nunca antes vistas para materiales a medida con nuevas funciones”, afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

En 1989, Richard Robson experimentó con la utilización de las propiedades inherentes de los átomos de una forma innovadora al combinar iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos. Estos se unieron para formar un cristal amplio, como un diamante lleno de innumerables cavidades, pero era inestable y se colapsaba con facilidad.

Luego, Susumu Kitagawa y Omar Yaghi proporcionaron una base sólida a este método de construcción; entre 1992 y 2003, realizaron por separado una serie de descubrimientos revolucionarios en esta materia. Kitagawa demostró que los gases pueden fluir dentro y fuera de las construcciones y predijo que los MOF podrían hacerse flexibles. Yaghi creó un MOF muy estable y demostró que puede modificarse mediante un diseño racional, otorgándole propiedades nuevas y deseables.

Es el tercer Premio Nobel que se entrega este año. El lunes se entregó el galardón destinado a la disciplina de la Medicina a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica. En tanto, este marte le tocó a la Física: ganaron los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

lunes 6 de octubre. El premio de Física: martes 7 de octubre.

martes 7 de octubre. El premio de Química : miércoles 8 de octubre.

: miércoles 8 de octubre. El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

jueves 9 de octubre. El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

viernes 10 de octubre. El premio de Economía: lunes 13 de octubre.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Cómo ver la entrega de los Premios Nobel (AP Foto/Matt Dunham, Archivo) Matt Dunham - AP

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.