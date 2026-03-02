Quién tiene el poder en Irán tras la muerte del ayatollah Khamenei y otras preguntas clave sobre el futuro del país

La muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, marca un hito en los 47 años de existencia de la República Islámica. Las escenas posteriores —multitudes de iraníes saliendo a las calles para celebrar, otros saliendo a llorar— reflejan la profunda incertidumbre sobre lo que vendrá después.

Ahora hay tres preguntas clave: ¿Cómo responderán los manifestantes al llamado del presidente Trump a tomar el control del gobierno? ¿Podrá sobrevivir el sistema autoritario de Irán? ¿Podría el ataque desatar una batalla caótica por el poder?

Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han hecho llamamientos públicos al pueblo iraní, argumentando que les han ofrecido una oportunidad histórica para derrocar a su brutal gobierno autoritario. No está tan claro cómo imaginan a una población desarmada enfrentándose a una fuerza de seguridad fuertemente armada e impulsada por ideologías.

Aunque sólo han sido dos días de ataques, algunos expertos regionales se muestran escépticos de que una campaña aérea por sí sola pueda debilitar lo suficiente al gobierno de Irán como para que los iraníes puedan derrocarlo con protestas.

No obstante, Irán se encamina hacia un momento de transformación, dijo Farzan Sabet, analista de política iraní y de Medio Oriente en el Instituto de Altos Estudios de Ginebra, en Suiza.

“Algún tipo de cambio ocurrirá en el sistema”, dijo. “¿Pero en qué dirección? No lo sabemos”.

¿Quién tiene el control hoy en Irán?

Irán anunció el domingo el primer paso en un proceso de sucesión que sigue siendo opaco y plagado de incertidumbre.

Lo que viene a continuación es incierto. La Constitución iraní exige una asamblea de expertos para elegir al próximo líder supremo, pero eso podría no ser posible en tiempos de guerra. Y con tantos líderes del país supuestamente atacados por los ataques estadounidenses e israelíes, no está claro quiénes siguen entre los poderosos del país y quiénes se consideran candidatos para reemplazar a Khamenei.

“El martirio del Líder Supremo a manos de Israel y los criminales Estados Unidos fue un gran desastre para nuestro país”, dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian en un discurso a la nación el domingo, el primero desde que estalló el conflicto.

Un consejo de liderazgo interino asumió sus funciones y comenzó a dirigir el país, declaró Pezeshkian. “Con el poder de Dios, continuaremos el camino del imán, el camino del querido líder y el camino de todos aquellos que buscan la justicia en el mundo con poder”, afirmó.

¿Podrían los manifestantes iraníes derrocar a su gobierno?

En cierto modo, los iraníes se muestran cada vez más desafiantes tras la brutal represión de las protestas antigubernamentales a nivel nacional en enero, en la que las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas . A medida que la violenta represión disminuía, los riesgos seguían siendo altos incluso antes de que comenzaran los bombardeos. Sin embargo, los estudiantes continuaron protestando y realizando sentadas, y las familias de los manifestantes asesinados utilizaron sus servicios conmemorativos para expresar su desacuerdo.

Después de que las autoridades confirmaron la muerte del ayatollah Khamenei en el ataque, muchos iraníes se atrevieron a celebrar públicamente, pero no hasta el punto de correr el riesgo de un derramamiento de sangre.

Arian, residente de un suburbio cercano a Teherán, describió haber visto a gente tocando la bocina en las calles y gritando consignas desde las ventanas. Como todas las personas entrevistadas dentro del país, pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias.

El domingo por la mañana, dijo Arian, vio gente bailando y cantando en las calles, hasta que notaron la llegada de miembros armados del Basij de Irán, la milicia voluntaria aliada de la Guardia Revolucionaria de Irán. “Cuando apareció el Basij, todos se asustaron y se dispersaron rápidamente”, dijo.

Incluso bajo los bombardeos aéreos, el aparato de seguridad nacional iraní seguía haciendo una demostración de fuerza. Las fuerzas Basij, estimadas en alrededor de un millón de efectivos en todo el país, ya se han movilizado en torno a la capital.

“La brutal matanza de manifestantes en enero sugiere que los disturbios internos serán respondidos con mano dura”, declaró Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa para Oriente Medio y el Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Esta vez, en condiciones de guerra mucho más duras”.

Han comenzado algunos ataques aéreos contra Basij y sedes de inteligencia, pero los expertos están divididos en cuanto a si los ataques aéreos pueden infligir suficiente daño para debilitar una red de fuerzas de seguridad profundamente arraigada y compleja en un país tan grande.

“El problema es que estos objetivos tienen múltiples capas”, dijo Abdolrasool Divsallar, experto en Irán de la Universidad Católica de Milán. “Uno alcanza a otro, pero hay muchos más. No estoy seguro de cuánto tiempo se pueda mantener la situación, en cuanto a municiones”.

¿Podría sobrevivir el actual régimen de Irán?

Aunque los ataques eliminaron a varios de los principales líderes políticos y militares de Irán, las declaraciones oficiales hicieron todo lo posible para demostrar que el sistema estaba preparado para el impacto y seguía funcionando.

Tras la muerte del ayatollah Khamenei, los funcionarios iraníes anunciaron que el gobierno seguiría el marco constitucional para seleccionar al próximo líder del país y que se formaría un consejo de liderazgo temporal.

Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, considerado el líder de facto tras bastidores, enfatizó esa idea en comentarios televisados ​​instando a la unidad después de la muerte del ayatollah.

“A lo largo de la historia, la nación iraní se ha enfrentado a desafíos aún mayores; incluso los mongoles arrasaron todo el país, pero el pueblo se mantuvo firme y defendió su tierra”, dijo. “Tales martirios hacen a la gente resistente y firme”.

Pero el sistema podría experimentar una transformación interna. Larijani, considerado pragmático, es el tipo de figura que, según los observadores, podría llegar a un acuerdo con Washington ahora que el líder supremo de Irán, con una orientación más ideológica, ha desaparecido.

Algunos ciudadanos iraníes comunes dijeron que un acuerdo de ese tipo, si va acompañado de un alivio de las sanciones internacionales contra Irán, podría ser aceptable para muchos residentes que han sufrido tantos meses de inestabilidad y una economía en colapso.

“La mayoría de la gente no busca un significado profundo”, dijo Payman, un empresario de 45 años de Teherán. “Solo quieren una vida normal: familia, trabajo, pequeñas metas. Si eso se hace posible, mucha gente podría dejar de buscar cambios más profundos”.

Pero también existe la posibilidad de que los nuevos líderes iraníes inclinen el país en la dirección opuesta, radicalizándolo aún más. “El riesgo es que surjan figuras de línea más dura”, dijo Divsallar.

El hecho de que el cambio de liderazgo se produjera a raíz de ataques estadounidenses e israelíes aumenta esa posibilidad, afirmó. “Eso va completamente en contra de lo que la gente deseaba”, añadió.

Los expertos señalan varios nombramientos que podrían inclinar la transición en esa dirección.

Dos de los miembros del consejo de liderazgo interino de Irán son de línea dura. Uno de ellos, el ayatollah Alireza Arafi, pertenece al Consejo de Guardianes de Irán, un poderoso grupo de juristas. El otro es Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, presidente del poder judicial. El tercer miembro, el presidente Masoud Pezeshkian, es moderado, pero había estado prácticamente marginado antes de la guerra.

Otro indicio es el supuesto nombramiento del general Ahmad Vahidi para dirigir la Guardia Revolucionaria.

“Es una persona increíblemente brutal. Así que creo que no dudarán en usar la violencia extrema”, dijo Sabet, del Instituto de Posgrado de Ginebra.

¿Podría Irán caer en el caos?

Más allá de derribar o transformar el sistema actual de Irán, existe la posibilidad de que la guerra desate el caos en un país de 90 millones de habitantes que limita con siete países.

Hay muchos oponentes potenciales que podrían usar la violencia para desafiar a un Estado debilitado. Algunas minorías étnicas, como los kurdos y los baluchis, ya cuentan con grupos armados de oposición.

Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán en Irán, dijo que su organización era parte de una alianza de grupos de las minorías étnicas de Irán y que entre ellos había partidos que “cuando sea necesario, pueden participar en la resistencia armada como parte de su lucha”.

Funcionarios de dos grupos kurdos en el exilio, que pidieron no ser identificados, dijeron que planeaban intentar reiniciar operaciones dentro del país, con el objetivo de alentar un levantamiento en la región kurda de Irán.

Incluso antes de que comenzara la guerra, muchos iraníes se lamentaban del estado cada vez más polarizado del país a raíz de la brutal represión de las protestas.

El gobierno mantiene una base de apoyo ideológico y religioso que, en la guerra actual, estaría muy motivada a contraatacar las amenazas percibidas. Esto plantea la posibilidad de una fragmentación interna y una violencia que trascienda las fronteras de Irán.

El domingo, el ayatollah Naser Makarem Shirazi, un clérigo influyente en Irán, llamó a la jihad contra Israel y Estados Unidos, según comentarios publicados en la agencia de noticias semioficial Mehr.

Todos estos factores crean un riesgo creciente de una insurgencia peligrosa si el Estado colapsa, similar a la insurgencia que estalló en Irak después de que las fuerzas estadounidenses lo invadieron en 2003, dijo la analista Geranmayeh.

“Esta es una guerra santa para ellos, y parecen dispuestos a arrasar el país y la región antes de rendirse”, dijo. “Si esta campaña aérea logra derrocar al liderazgo de Irán, probablemente se avecinan años de caos para el país y su gente”.

