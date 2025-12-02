Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un reconocido outlet

Cinco argentinos, todos hombres mayores de edad, fueron detenidos en las últimas horas en Miami acusados de haber robado mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Florida. Según las autoridades locales que pudieron revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, los imputados programaron deliberadamente el hurto.

De acuerdo con la información difundida por el medio local NBC Miami según fuentes policiales, los sospechosos, que serían amigos, fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Todos ellos enfrentan cargos por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista.

Dolphin Mall Foto Google Maps

De acuerdo a su perfil de Facebook, Rua sería oriundo de la ciudad de Mendoza, al igual que la mayoría del resto de los hombres detenidos. En el caso de Aparo, por ejemplo, el argentino, que se dedicaría al comercio, muestra en sus redes sociales el fanatismo por las motos, sobre todo.

Las detenciones tuvieron lugar el domingo después de que efectivos de la Sweetwater Police acudieran al lugar a raíz de las múltiples denuncias que comenzaron a recibir por hurtos. Al revisar las cámaras de seguridad, los uniformados detectaron a los sospechosos cuando entraban a una tienda de Burlington. Se fueron de allí con equipaje, pero sin pagarlo.

Los argentinos también ingresaron a un local de Columbia, donde separaron y ocultaron mercancía en el equipaje, una maniobra similar a la que practicaron en el local de North Face, según los informes que difundieron los medios estadounidenses.

Dos de los sospechosos también estuvieron en la tienda de Tommy Hilfiger y cuando los encontraron en una parada de colectivos tenían alrededor de US$950 en mercancía robada, mientras que los otros sospechosos tenían más de US$1100.

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”.