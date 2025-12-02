Detienen en Miami a cinco turistas argentinos por robos en tiendas del Dolphin Mall

MIAMI.- Cinco turistas argentinos fueron arrestados en Estados Unidos y enfrentan cargos por presuntos robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del sur de Florida.

Los arrestos se produjeron el domingo después de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial, respondieran a múltiples denuncias por hurtos.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, Diego Luis Xicatto, Juan Pablo Rua, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo Orlando Mauricio Ariel

Según los informes de arresto, los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial, donde se observa con claridad el modo de operación del grupo. Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero en una tienda Burlington, donde seleccionan valijas de gran tamaño y se retiran sin pasar por caja. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con el equipaje robado, que habrían usado para ocultar prendas y artículos sustraídos de las estanterías.

La secuencia registrada revela que los cinco actuaban de manera coordinada: se dispersaban dentro de los comercios para evitar llamar la atención, mientras algunos distraían a los empleados y otros colocaban los productos en las valijas. En determinadas imágenes también se ve a integrantes del grupo comunicándose entre sí antes de retirarse rápidamente de los locales, siempre sin efectuar pagos.

Dos de los acusados quedaron además captados por cámaras adicionales cuando ingresaron a una tienda Tommy Hilfiger. Poco después, agentes los ubicaron en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Al ser requisados, llevaban mercadería valuada en alrededor de 950 dólares. Los otros tres integrantes del grupo fueron detenidos dentro del shopping y portaban artículos por más de 1100 dólares. En conjunto, el total recuperado superaba los 2000 dólares.

Los sospechosos -que serían de origen mendocino- fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, quienes ahora enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas” -de al menos 20 productos-, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.

A Xiccato y a Aparo-Orlando, se les imputa el delito de estafa organizada, que tiene una fianza de 2500 dólares; múltiples robos en diferentes localizaciones, delito del cual no está estipulada la fianza aún y otro de robo minorista, con una fianza de 2500 dólares.

A Zuloaga Arenas se le imputan los mismos delitos que a los anteriores pero se le suma el de conspiración.

A Moya y a Rua, también se les imputan los delitos de estafa organizada, el de múltiples robos minoristas y el de conspiración. Además, Moya cuenta con antecedentes penales por hurto mayor y menor y disturbios.

Los compradores visitan el Dolphin Mall el 21 de diciembre de 2021 en Miami, Florida. Joe Raedle - Getty Images North America

La policía informó además que los acusados tenían pasajes para regresar a la Argentina el miércoles, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra planificada durante su visita turística. El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un dispositivo especial lanzado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales.

“Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, sostuvo Zabaleta. Y advirtió: “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Según informaron NBC Miami y Telemundo 51, los investigadores continúan analizando las grabaciones para establecer si el grupo estuvo involucrado en otros robos en el centro comercial o en áreas cercanas antes de ser detenido.