Racismo en EE.UU.: una pareja blanca apuntó con un arma a dos mujeres negras

Jillian Wuestenberg, de 32 años, apuntó con un arma a una mujer y su hija luego de una pelea por un choque. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 20:44

El asesinato de George Floyd generó en los Estados Unidos una revuelta histórica contra el racismo muy fuerte. Aún así, los actos racistas son moneda corriente en dicho país. En este caso, una tensa confrontación en Michigan llegó a un punto crítico cuando una mujer blanca sacó un arma y apuntó a una mujer negra y a su hija de 15 años. Quedó todo registrado en un video que se volvió viral luego de ser publicado en Twitter ese mismo miércoles a la noche.

La mujer, Jillian Wuestenberg , de 32 años, y su pareja Eric Wuestenberg , de 42, fueron procesados por un cargo de asalto con un arma peligrosa.

Según el sitio Detroit News , una adolescente negra llamada Makayla Green chocó el auto de Jillian. Green sostuvo a la prensa que le pidió disculpas por lo sucedido pero Wuestenberg no la escuchó y comenzó a gritar. "Me insultó y me dijo cosas horribles", indicó la víctima.

En ese momento tanto ella como su madre, Takelia Hill , comenzaron a grabar la situación para tener pruebas en su contra. En el video se puede escuchar que llaman a la mujer "racista" e "ignorante". Al instante, Eric Wuestenberg sale del lado del conductor del auto y se acerca a Hill y Green, preguntando: "¿Quién diablos creen que son ustedes?".

"No se puede simplemente decir que los blancos son racistas", dice la mujer después de subir al vehículo. "Este no es ese tipo de mundo. Los blancos no son racistas", agrega enojado. En ese momento vuelven a tener una discusión y Jillian Wuestenberg sale del vehículo con una pistola desenfundada y apuntando a Hill. "Aléjate", dice ella, "Aléjate de mí".

Un miembro de la familia de Hill and Green's compartió el video y desde entonces se ha visto más de 12 millones de veces.

La Policía del Condado de Oakland dijo en un comunicado de prensa que los agentes fueron llamados a la escena alrededor de las 18.00 por ambas partes "relacionados con amenazas que involucran un arma de fuego y violencia física".

El hombre y la mujer esperaban a las autoridades en un lugar diferente, y ambos habían ocultado licencias de pistola. Las armas de fuego pertenecientes tanto al hombre como a la mujer fueron tomadas como evidencia.