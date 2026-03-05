Día 6 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento en Medio Oriente
El conflicto en Medio Oriente sigue escalando tras la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató ataques de represalia contra territorio israelí y distintos puntos del Golfo. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Las fuerzas armadas de Irán amenazaron con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano. “Si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”, expresó bolfazl Shekarchi, vocero del Ejército Irán.
- Israel amenaza con eliminar a quien suceda a Khamenei. Así lo advirtió el ministro de Defensa israelí quien señaló que cualquier líder que continúe la línea del régimen será “un objetivo inequívoco”.
- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un ataque con drones contra un centro de datos de Amazon en Bahréin.
- Un buque petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas de Kuwait, lo que provocó un derrame de petróleo. Así lo informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
- La ofensiva militar ordenada por Donald Trump contra Irán generó puertas adentro de EE.UU. profundas divisiones políticas, entre el amplio rechazo de los demócratas por una operación que no contó con la aprobación del Congreso y un respaldo -aunque con algunas voces discordantes- de los republicanos.
Otros hechos de importancia
- El gobierno de Pedro Sánchez desmintió “tajantemente” que España vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en la ofensiva contra Irán, después de que la Casa Blanca asegurara que Madrid había aceptado colaborar. El cruce de versiones abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos aliados.
- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán “parecen incompatibles con el derecho internacional” y sostuvo que el actual conflicto en Medio Oriente representa “otro ejemplo del fracaso del orden internacional”.
- Repunta el valor del petróleo tras la caída por el conflicto en Medio Oriente. Las bolsas de Seúl y Tokio subieron este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió en aumento todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
