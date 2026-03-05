Día 6 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando tras la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató ataques de represalia contra territorio israelí y distintos puntos del Golfo. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Israel volvió a atacar objetivos de Hezbollah en Beirut, Líbano Hassan Ammar� - AP�

Otros hechos de importancia

El gobierno de Pedro Sánchez desmintió “tajantemente” que España vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en la ofensiva contra Irán , después de que la Casa Blanca asegurara que Madrid había aceptado colaborar. El cruce de versiones abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos aliados.

desmintió “tajantemente” que España vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en la ofensiva contra Irán El cruce de versiones abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos aliados. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán “parecen incompatibles con el derecho internacional” y sostuvo que el actual conflicto en Medio Oriente representa “otro ejemplo del fracaso del orden internacional”.

Repunta el valor del petróleo tras la caída por el conflicto en Medio Oriente. Las bolsas de Seúl y Tokio subieron este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió en aumento todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Mapa del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: varios puntos iraníes fueron atacados en los últimos días

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán