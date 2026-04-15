Reid Wiseman, de Artemis II, al abrir la cápsula de Orión: “Qué emoción darles la bienvenida después de un viaje de casi 700.000 millas”

La NASA publicó un registro sobre el regreso de la nave Orión tras su paso por la órbita lunar. El comandante Reid Wiseman encabezó la tripulación de la misión Artemis II en un trayecto que puso a prueba la resistencia técnica del vehículo espacial, un hito que representó la culminación de una fase fundamental para el programa de exploración de la agencia.

La difusión de un video reciente permitió observar los detalles del instante en que se abrió la escotilla de la nave. El comandante Reid Wiseman protagonizó la secuencia junto a sus compañeros de viaje y dedicó un mensaje especial a los encargados de la recuperación. “Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700,000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”.

El momento en que la Marina recibió a la cápsula Orión de Artemis II

El regreso de la misión Artemis II implicó desafíos extremos para la tecnología de la NASA, ya que la nave ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, un proceso que convirtió a la cápsula en una bola de fuego debido a la fricción y los sistemas de protección térmica enfrentaron temperaturas que alcanzaron los 2700 grados.

En diálogo con LN+, el astronomo Diego Bagú, advirtió sobre la peligrosidad de esta maniobra y señaló que el procedimiento exigió perfección absoluta para evitar consecuencias fatales: “Tiene que salir perfecto porque si no esta historia puede terminar muy mal”.

Un momento de máxima tensión ocurrió durante la ionización del plasma. Este fenómeno físico causó un apagón de las comunicaciones que duró seis minutos, ya que el centro de control perdió el contacto con la tripulación durante ese intervalo crítico.

La NASA publicó el video de la apertura de la cápsula Orión tras el regreso de Artemis II

La secuencia de aterrizaje requirió el despliegue sincronizado de 11 paracaídas, con el fin de reducir la velocidad de forma drástica para garantizar un impacto controlado en el agua. Liliana Villarreal explicó que la nave protegió a los tripulantes durante la transición de velocidades supersónicas a solo 30 kilómetros por hora antes del contacto con el mar.

Quiénes conformaron el equipo médico y de rescate

Cuatro especialistas médicos de la Marina de los Estados Unidos lideraron el operativo de apertura. El teniente comandante Jesse Wang encabezó este grupo de rescate, mientras que Laddy Aldridge realizó el primer contacto directo con la nave y accionó el mecanismo de la escotilla. El equipo incluyó también a Vlad Link, experto en medicina de buceo, y a Steve Kapala.

La tripulación de la misión Artemis II estuvo integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, que tras la apertura de la cápsula, los equipos militares trasladaron a los astronautas hacia el buque USS John P. Murtha, donde iniciaron los protocolos médicos establecidos para el retorno a la superficie.