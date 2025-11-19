Reino Unido advierte a Moscú que responderá cualquier incursión tras avistar un barco espía cerca de sus aguas territoriales

LONDRES.- Reino Unido advirtió el miércoles a Rusia que está preparado para responder a cualquier incursión en su territorio, luego de que el buque de inteligencia Yantar —que en 2017 participó en la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, perdido tras una implosión en el Atlántico Sur— fuera detectado en el límite de las aguas territoriales británicas, al norte de Escocia.

El ministro británico de Defensa, John Healey, afirmó que el buque ruso apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia de la Royal Air Force que monitoreaban su actividad.

19 de noviembre de 2025, Reino Unido, Londres: El secretario de Defensa británico, John Healey, pronuncia un discurso en Downing Street

“Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: Los vemos. Sabemos lo que están haciendo”, afirmó Healey en una reunión informativa en Londres. “Y si el Yantar viaja hacia el sur esta semana, estamos preparados”.

Incursiones rusas

Funcionarios británicos dijeron que el Yantar forma parte de la Armada del Kremlin y de un programa diseñado para realizar labores de vigilancia. Por este motivo, Londres y sus aliados monitorean su actividad y trabajan para impedir sus operaciones cada vez que se acerca a aguas territoriales británicas.

"Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en riesgo nuestra infraestructura submarina y la de nuestros aliados", apuntó Healey, en referencia a los ataques a oleoductos y cables submarinos registrados en el mar Báltico a principios de año.

19 de noviembre de 2025, Reino Unido, Londres: El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, pronuncia un discurso en Downing Street

“No se trata solo de una operación naval. Es parte de un programa ruso dirigido por lo que ellos llaman la Dirección Principal de Investigaciones en Aguas Profundas, o GUGI, y está diseñado para contar con capacidades que permitan realizar vigilancia en tiempos de paz y sabotaje en tiempos de conflicto”, agregó el funcionario.

En su conferencia de prensa en Downing Street, el ministro dijo que la utilización de láseres era un intento de “perturbar” a los pilotos británicos, lo que calificó como algo “profundamente peligroso” que su gobierno tomaba “muy en serio”.

El secretario de Defensa británico, John Healey, pronuncia un discurso en Downing Street, Londres, el miércoles 19 de noviembre de 2025

“Por eso hemos sido firmes: cada vez que el Yantar entra en aguas más amplias del Reino Unido, lo seguimos, lo disuadimos y le decimos a Putin que estamos preparados, y lo hacemos junto a nuestros aliados”, afirmó Healey.

Según el medio británico BBC, Healey ha sido objeto de críticas en el parlamento por depender en exceso de los recursos de defensa de Estados Unidos. Un comité especializado consideró que, bajo su dirección, Reino Unido no está preparado para su defensa ni la de sus territorios de ultramar de un ataque militar.

Esta no es la primera vez que el Yantar pone a prueba las defensas británicas, según Healey.

El secretario de Defensa británico, John Healey, en Downing Street, en el centro de Londres, el miércoles 19 de noviembre de 2025

Después de una advertencia el año pasado, la embarcación dejó las aguas territoriales de Reino Unido rumbo al Mediterráneo y el 22 de enero, el ministro ya había lanzado un aviso a Putin tras la detección por la Royal Navy del mismo buque, calificado de “espía ruso”, en el Canal de la Mancha y luego en el mar del Norte. En esa oportunidad, la embarcación fue seguida por la HMS Somerset, una fragata que patrulla en las aguas que rodean al país.

Las acciones del buque se inscriben en un contexto más amplio de incursiones rusas en territorios de países europeos mientras lleva adelante su invasión en Ucrania.

El secretario de Defensa británico, John Healey, tras pronunciar un discurso en la sala de prensa de Downing Street, en Londres, el 19 de noviembre de 2025

Otras incursiones en Europa

Esta semana, Rumania movilizó dos aviones Eurofighter Typhoon y otros dos F-16 luego de la entrada de un dron en su espacio aéreo durante una serie de ataques rusos durante la madrugada del miércoles, explicó el Ministerio de Defensa Nacional del país, que forma parte de la OTAN.

Por su parte, el ejército de Polonia señaló que desplegó aviones polacos y aliados durante la noche como medida preventiva a raíz del bombardeo ruso. Los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en territorio polaco, cerraron temporalmente para dar prioridad a la aviación militar, reportó la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia.

Las autoridades polacas también arrestaron a varias personas en relación con una explosión que dañó una línea ferroviaria que conecta Varsovia con la frontera ucraniana durante el fin de semana, reportó la prensa estatal el miércoles.

I spoke with the Prime Minister of Poland, @donaldtusk.



Prime Minister Tusk expressed his sympathy with regard to people killed in Ternopil and dozens wounded across other regions of Ukraine in Russian drone and missile attacks. Thank you for your solidarity, Donald. Repair… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, describió la explosión como un “acto de sabotaje sin precedentes”, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, dijo que fue “un acto de terrorismo de Estado”.

Tusk dijo en la víspera ante el parlamento polaco que las autoridades creían que dos ciudadanos ucranianos habían volado la línea ferroviaria y alegó que los sospechosos llevaban mucho tiempo colaborando con los servicios secretos rusos.

En otro incidente el fin de semana, se destruyó el tendido eléctrico en la zona de Pulawy, a unos 50 kilómetros de Lublin, en el este del país.

