Reino Unido busca endurecer su política de asilo e inmigración para detener el avance de la ultraderecha

LONDRES.- El gobierno laborista del Reino Unido presentó el lunes una reforma para endurecer su política de asilo e inmigración y frenar la llegada de personas en pequeñas embarcaciones que entran ilegalmente al país, en un momento en que la extrema derecha encabeza los sondeos.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, expuso en el Parlamento las medidas para luchar contra la inmigración irregular, entre ellas, cambios en la forma en que los tribunales interpretarán el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según informó el Gobierno. Sin embargo, el plan encontró una fuerte resistencia desde dentro del propio partido laborista.

Fotografía distribuida por la BBC, del 16 de noviembre de 2025, muestra a la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en un programa político de televisión JEFF OVERS� - BBC�

“Estas reformas bloquearán las interminables apelaciones, detendrán las solicitudes de última hora y aumentarán las expulsiones de quienes no tienen derecho a estar acá“, dijo el primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado.

“Es vergonzoso que un gobierno laborista esté destruyendo los derechos y protecciones de personas que han soportado traumas inimaginables”, respondió Nadia Whittome, parlamentaria laborista por Nottingham, quien calificó las políticas propuestas como “crueles” y “distópicas”.

Fotografía distribuida por la BBC, del 16 de noviembre de 2025, muestra a la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en un programa político de televisión JEFF OVERS� - BBC�

Entre las propuestas ya conocidas se incluyen la reducción de la protección a los refugiados, quienes serán “obligados a regresar a su país tan pronto como se considere seguro”, y la supresión del acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo.

Mahmood también anunció planes para que el estatuto de refugiado sea temporal y para cuadruplicar el tiempo que los refugiados tendrán que esperar para establecerse permanentemente en Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una sesión de preguntas y respuestas sobre empleo juvenil y costo de vida, en el centro de Londres, el 17 de noviembre de 2025 FRANK AUGSTEIN� - POOL�

Además, el gobierno amenazó con restringir la concesión de visados a tres países africanos, a los que acusa de no colaborar en la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular, a menos que estos países acepten la devolución de inmigrantes ilegales y delincuentes.

El ejecutivo laborista británico está adoptando una postura más dura en su lucha por frenar la inmigración clandestina mientras los sondeos indican que el tema es una de las principales preocupaciones de los votantes, y el partido populista Reform UK lleva una gran ventaja en las encuestas.

Endurecer la postura

Según el gobierno británico, los inmigrantes están haciendo un uso indebido del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida familiar, para retrasar su expulsión de Reino Unido.

El gabinete de Starmer, exabogado de derechos humanos, quiere que las nuevas leyes dejen claro que por vínculo familiar se entiende la familia inmediata, como un padre o un hijo, para evitar que la gente “utilice vínculos dudosos para permanecer en Reino Unido”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una sesión de preguntas y respuestas sobre empleo juvenil y costo de vida, en Londres, el lunes 17 de noviembre de 2025 Frank Augstein� - Pool AP�

Añadió que Reino Unido también trabajaría con países afines para revisar la aplicación del artículo 3, que prohíbe la tortura, señalando que la “definición de ‘trato inhumano y degradante’ se ha ampliado más allá de lo razonable”.

Desde el 1 de enero, 39.292 personas han llegado a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, una cifra que supera la de 36.816 de 2024. Las solicitudes de asilo aumentaron un 18% en 2024, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) disminuyeron un 13% en el mismo período, según cifras del gobierno británico.

El primer ministro británico Keir Starmer camina desde el 10 de Downing Street para reunirse con pasantes, en el centro de Londres, el 17 de noviembre de 2025 FRANK AUGSTEIN� - POOL�

Desde 2021 se han registrado más de 400.000 solicitudes, frente a 150.000 en el período 2011-2015, siempre según cifras oficiales.

El gobierno laborista añadió que también habría reformas para agilizar el sistema de apelaciones, acelerar la deportación de delincuentes y evitar el uso indebido de las leyes sobre esclavitud moderna para impedir las expulsiones.

Restricción de visados

En paralelo, el Ministerio del Interior señaló en un comunicado a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, indicando que considera “inaceptable” su escasa cooperación en materia de expulsiones.

Los tres países africanos “tienen un mes” para mejorar la situación, advirtió el lunes el secretario de Estado de Asilo y Seguridad Fronteriza, Alex Norris, en el canal Sky News.

El primer ministro británico, Keir Starmer, camina junto a pasantes en Downing Street, en Londres, Inglaterra, el lunes 17 de noviembre de 2025 Pool� - Pool AP�

Para respaldar la posible medida contra estos países africanos, el Ministerio de Interior sostiene que “miles de migrantes en situación irregular originarios de estas tres naciones se encuentran actualmente en Reino Unido”.

El gobierno dijo que considerará medidas similares contra otros países, en particular aquellos que presentan “tasas elevadas de solicitudes de asilo” de personas que han entrado irregularmente en Reino Unido.

Agencias AP, AFP y Reuters